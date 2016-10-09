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بالفيديو.. لم تأكل سوى الموز لـ 12 يوماً... فماذا حصل لها؟ أرسل الخبر



هذا ما شجّع امرأة تُدعى يوليا تراباث على تناول الموز فقط لمدّة 12 يوماً لخسارة الوزن الزائد وتنظيف ‏جسمها وتُعرف هذه التقنيّة باسم "‏Mono-Fruiting‏" أي التقيّد بصنفٍ واحدٍ من الفواكهة في النظام ‏الغذائي ولفترةٍ معيّنة. ‏

ولم يكن هذا التحدي صعباً على يوليا وزوجها لأنهما لا يستهلكان اللحمة في نظامهما الغذائي يوميا. وبعد ‏‏12 يوماً من هذه الحميّة القاسيّة، شعرت يوليا بتحسّن في عمليّة الهضم واختفى الألم الذي كانت تشعر به ‏في معدتها. كما أنها أصبحت هدوءاً واسترخاءاً ما ما انعكس إيجابياً على عملها ونشاطها اليومي. ‏والأهمّ من كلّ هذه الفوائد، استطاعت يوليا أنّ تحمل بعد سنواتٍ كثيرة من المحاولة.‏



يُعرف عن الموز أنه غنيّ بالمغذيات والبوتاسيوم ويحتوي على نسبةٍ قليلةٍ من الصوديوم وهذا من شأنه أن ‏يفيد الجسم والصحّة. وتُعتبر هذه الفاكهة جيّدة ومفيدة للجميع بشكلٍ عام بخاصةٍ للذين يعانون من السكري، ‏أمراض في القلب أو السرطان. ‏هذا ما شجّع امرأة تُدعى يوليا تراباث على تناول الموز فقط لمدّة 12 يوماً لخسارة الوزن الزائد وتنظيف ‏جسمها وتُعرف هذه التقنيّة باسم "‏Mono-Fruiting‏" أي التقيّد بصنفٍ واحدٍ من الفواكهة في النظام ‏الغذائي ولفترةٍ معيّنة. ‏ولم يكن هذا التحدي صعباً على يوليا وزوجها لأنهما لا يستهلكان اللحمة في نظامهما الغذائي يوميا. وبعد ‏‏12 يوماً من هذه الحميّة القاسيّة، شعرت يوليا بتحسّن في عمليّة الهضم واختفى الألم الذي كانت تشعر به ‏في معدتها. كما أنها أصبحت هدوءاً واسترخاءاً ما ما انعكس إيجابياً على عملها ونشاطها اليومي. ‏والأهمّ من كلّ هذه الفوائد، استطاعت يوليا أنّ تحمل بعد سنواتٍ كثيرة من المحاولة.‏ LBCI Saida Online