الصفحة الرئيسية / الموسوعة الطبية / بالفيديو.. لم تأكل سوى الموز لـ 12 يوماً... فماذا حصل لها؟

بالفيديو.. لم تأكل سوى الموز لـ 12 يوماً... فماذا حصل لها؟
2016-10-09
أرسل الخبر


LBCI
يُعرف عن الموز أنه غنيّ بالمغذيات والبوتاسيوم ويحتوي على نسبةٍ قليلةٍ من الصوديوم وهذا من شأنه أن ‏يفيد الجسم والصحّة. وتُعتبر هذه الفاكهة جيّدة ومفيدة للجميع بشكلٍ عام بخاصةٍ للذين يعانون من السكري، ‏أمراض في القلب أو السرطان. ‏
هذا ما شجّع امرأة تُدعى يوليا تراباث على تناول الموز فقط لمدّة 12 يوماً لخسارة الوزن الزائد وتنظيف ‏جسمها وتُعرف هذه التقنيّة باسم "‏Mono-Fruiting‏" أي التقيّد بصنفٍ واحدٍ من الفواكهة في النظام ‏الغذائي ولفترةٍ معيّنة. ‏
ولم يكن هذا التحدي صعباً على يوليا وزوجها لأنهما لا يستهلكان اللحمة في نظامهما الغذائي يوميا. وبعد ‏‏12 يوماً من هذه الحميّة القاسيّة، شعرت يوليا بتحسّن في عمليّة الهضم واختفى الألم الذي كانت تشعر به ‏في معدتها. كما أنها أصبحت هدوءاً واسترخاءاً ما ما انعكس إيجابياً على عملها ونشاطها اليومي. ‏والأهمّ من كلّ هذه الفوائد، استطاعت يوليا أنّ تحمل بعد سنواتٍ كثيرة من المحاولة.‏

 

Saida Online