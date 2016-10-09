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تركيا تلغي الفيزا المفروضة على العراقيين .. وماذا عن السوريون ...؟ !!! أرسل الخبر



وأفاد الإعلام التركي، أنه بات يحق لمواطني البلدين الدخول لمدة 90 يومياً كل 6 أشهر دون الحاجة للحصول على فيزا.

وأكدت صحيفة صباح التركية، أن كافة أنو الجوازات (الدبلوماسية – المدنية – …) مشمولة بالاتفاق الجديد.

وانتشر القرار على نحو واسع على الصفحات والشبكات السورية في مواقع التواصل الاجتماعي، على أمل اتخاذ قرار مشابه فيما يتعلق بالسوريين الذين فرضت عليهم التأشيرة من قبل السلطات السورية العام الماضي. ويعتبر حصول السوري خارج تركيا على تأشيرة دخول إليها بمثابة “معجزة”، بحسب تأكيدات العديد من السوريين أصحاب التجارب، في مختلف دول العالم. قالت وسائل إعلام تركية، إن تركيا والعراق وقعا على اتفاق إلغاء التأشيرة بين البلدين.وأفاد الإعلام التركي، أنه بات يحق لمواطني البلدين الدخول لمدة 90 يومياً كل 6 أشهر دون الحاجة للحصول على فيزا.وأكدت صحيفة صباح التركية، أن كافة أنو الجوازات (الدبلوماسية – المدنية – …) مشمولة بالاتفاق الجديد.وانتشر القرار على نحو واسع على الصفحات والشبكات السورية في مواقع التواصل الاجتماعي، على أمل اتخاذ قرار مشابه فيما يتعلق بالسوريين الذين فرضت عليهم التأشيرة من قبل السلطات السورية العام الماضي. ويعتبر حصول السوري خارج تركيا على تأشيرة دخول إليها بمثابة “معجزة”، بحسب تأكيدات العديد من السوريين أصحاب التجارب، في مختلف دول العالم. عكس السير Saida Online