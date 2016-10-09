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دكتورة مصرية :"البكارة" مش دليل عذرية..واعرف فتاة مارست الجنس مع 8 وظلت عذراء ! أرسل الخبر



وأضافت الدكتورة هبة قطب، خلال حوارها مع الإعلامى عمرو الليثى مقدم برنامج بوضوح، المذاع عبر فضائية الحياة أن مثل تلك المفاهيم والموروثات والعادات الخاطئة تؤدى إلى ارتفاع نسب الطلاق فى المجتمعات المنغلقة نظراً لعدم تفهم المعلومات الصحيحة.

ولفتت إلى أن إحدى الفتيات التى كانت تترد عليها فى عيادتها الخاصة كانت تمارس العلاقة الجنسية مع أكثر من شخص قد يصلون إلى 8 دون أن تفقد عذريتها، مشيرة إلى أن تلك الفتاة كانت حريصة على أن لا يحدث "إيلاج" أثناء علاقاتها الأمر الذى جعلها حافظت على غشاء بكارتها، موضحة أن تلك القصه دليل على أن "غشاء البكارة ليس دليل على عدم ممارسة الجنس". قالت الدكتورة هبة قطب، استشارى الطب الشرعى والعلاقات الزوجية، أن ممارسة بعض الفتايات للجنس غير الكامل، أى دون "إيلاج" لا يعتد بعذريتهن، لافتة إلى أن مفهوم العذرية عند الكثيرين من المجتمع المصرى يقتصر على وجود "غشاء البكارة" فقط، وهذا اعتقاد خاطئ.وأضافت الدكتورة هبة قطب، خلال حوارها مع الإعلامى عمرو الليثى مقدم برنامج بوضوح، المذاع عبر فضائية الحياة أن مثل تلك المفاهيم والموروثات والعادات الخاطئة تؤدى إلى ارتفاع نسب الطلاق فى المجتمعات المنغلقة نظراً لعدم تفهم المعلومات الصحيحة.ولفتت إلى أن إحدى الفتيات التى كانت تترد عليها فى عيادتها الخاصة كانت تمارس العلاقة الجنسية مع أكثر من شخص قد يصلون إلى 8 دون أن تفقد عذريتها، مشيرة إلى أن تلك الفتاة كانت حريصة على أن لا يحدث "إيلاج" أثناء علاقاتها الأمر الذى جعلها حافظت على غشاء بكارتها، موضحة أن تلك القصه دليل على أن "غشاء البكارة ليس دليل على عدم ممارسة الجنس". اليوم السابع Saida Online