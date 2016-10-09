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بالصور... مسيرة عاشورائية حاشدة نظمتها حركة امل في حارة صيدا أرسل الخبر



المسيرة التي انطلقت من امام مجمع الرئيس نبيه بري الرياضي في حارة صيدا تقدمها فرق رمزية من كشافة الرسالة وفرق اللطيمة حيث جابت شوارع حارة صيدا وصوﻻ الى باحة النادي الحسيني حيث ألقى مسؤول الاعلام المركزي في حركة امل طلال حاطوم كلمة اكد فيها "ان الحوار وحده الذي يقرب بين اللبنانيين ومن خلاله يتم مقاربة كل الخلافات وبالحوار نستطيع التخفيف من حدة التشنج السياسي ونقلص من مساحات الخلاف" ، وسأل حاطوم لماذا التشكيك بالحوار وما هو البديل عن الحوار ؟ داعيا الجميع الى العمل من اجل الوصول الى جملة من التفاهمات التي تخرج الوطن من دوامة التعطيل لعمل المؤسسات، مؤكدا ان حركة لم تكن يوما من اﻻيام اﻻ حلقة الوصل التي تعمل من اجل جمع الشمل بين كل ابناء الوطن . واشار حاطوم الى ان ما تنشده من وراء تمسكها بالتوافق على جملة من التفاهمات السياسية اﻻ من اجل لبنان كل لبنان ومن اجل اللبنانيين كل اللبنانيين .

حاطوم اكد ان حركة امل لم ولن تسعى يوما الى خصومة سياسية مع احد فالمرحلة تستدعي التلاقي على كلمة سواء والحوار حول كل العناوين التي من شأنها ان تعزز مناخات الوحدة والسلم اﻻهلي والعيش المشترك ، حاطوم ختم كلمته بدعوة الجميع من اجل التنازل من اجل لبنان الذي اراده اﻻمام الصدر وتريده حركة امل ان يبقى وطنا نهائيا لجميع ابنائه.





















نظمت حركة امل وكشافة الرسالة اﻻسلامية في حارة صيدا مسيرة عاشورائية حاشدة شارك فيها المئات من ابناء البلدة والقرى المجاورة .المسيرة التي انطلقت من امام مجمع الرئيس نبيه بري الرياضي في حارة صيدا تقدمها فرق رمزية من كشافة الرسالة وفرق اللطيمة حيث جابت شوارع حارة صيدا وصوﻻ الى باحة النادي الحسيني حيث ألقى مسؤول الاعلام المركزي في حركة امل طلال حاطوم كلمة اكد فيها "ان الحوار وحده الذي يقرب بين اللبنانيين ومن خلاله يتم مقاربة كل الخلافات وبالحوار نستطيع التخفيف من حدة التشنج السياسي ونقلص من مساحات الخلاف" ، وسأل حاطوم لماذا التشكيك بالحوار وما هو البديل عن الحوار ؟ داعيا الجميع الى العمل من اجل الوصول الى جملة من التفاهمات التي تخرج الوطن من دوامة التعطيل لعمل المؤسسات، مؤكدا ان حركة لم تكن يوما من اﻻيام اﻻ حلقة الوصل التي تعمل من اجل جمع الشمل بين كل ابناء الوطن . واشار حاطوم الى ان ما تنشده من وراء تمسكها بالتوافق على جملة من التفاهمات السياسية اﻻ من اجل لبنان كل لبنان ومن اجل اللبنانيين كل اللبنانيين .حاطوم اكد ان حركة امل لم ولن تسعى يوما الى خصومة سياسية مع احد فالمرحلة تستدعي التلاقي على كلمة سواء والحوار حول كل العناوين التي من شأنها ان تعزز مناخات الوحدة والسلم اﻻهلي والعيش المشترك ، حاطوم ختم كلمته بدعوة الجميع من اجل التنازل من اجل لبنان الذي اراده اﻻمام الصدر وتريده حركة امل ان يبقى وطنا نهائيا لجميع ابنائه. صيدا أون لاين Saida Online