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في زمن الحرب!! أرسل الخبر



في الحرب أنقاض، أشلاء أطفال، أنصاف رجال يتنازعون يسلبون الوطن، يحتكرون ثرواته، ويسمون السلاح ثورة، يأكلون خيرات ما صنعت أيدينا، ونأكل نار القهر في بطوننا، وتأكلنا الغربة تنهش طموحاتنا، وأحلامنا يبتلعها الهواء الهارب نحو اللا مكان ..

نرقص على خيباتنا ربما قهراً، أوظلماً، أوربما تحدٍ كي لا نموت قبل أواننا، نستبدل أحلامنا المؤجلة بأحلام عابرة سريعة الذوبان، أوربما بحقوق كان يجب أن نحصل عليها ..

انا الأن لا أدري من أبكي الوطن الشهيد، أم شهيد الوطن ؟!

أأبكي حلمي المؤجل أم الشباب الذين رحلوا إلى مثواهم الأخير في ريعان شبابهم دون أن يبصروا الحياة بعد، أأبكي على أطفال كبروا قبل الأوان، أم أطفال جمعنا أشلائهم من تحت الأنقاض ؟!

أأبكي على عروس رحلت ليلة عرسها، أم عروس شيع الموت عريسها قبل أن تفرح به، أم ارملة بعد شهرين فقط من فقدانها لعذريتها ؟! .. أبكي مرارة الغربة وقسوة الأيام ..

بكل الأشكال متنا سلبت حقوقنا فماذا عن الغد ماذا عن المستقبل ؟!

ماذا عن أحلامنا التي مازالت عذراء حتى الأن دون أن نتحسس جمالها ونخوض تفاصيلها ؟!

وماذا عنك أنت أيها الوطن ؟!

في الحرب تقلب موازين الأشياء، وتحتل الرصاصة الصغيرة وطناً بأكمله، يصير هناك أضرحة لكل شيء للأحلام للذكريات للمستقبل وحتى للأحياء منا، في الحرب نجلس على الشرفة لنبكي وطنا بأكمله، يصبح للذاكرة مقبرة، تصبح لجوازات السفر قيمة بمثابة الإبن، يصبح للحياة نكهة بطعم الموت، إما غرقاً أوغربةً أوقهراً، يصير للأحلام زنزانة، ينسج الوطن أكفاناً، ويكتب الوطن بخط أسود عريض ليتحول إلى مسلسل أو فيلم سينمائي، يصير طعامه كرتونة وكرت مؤن، يتوقف المستقبل وتتوقف الأحلام حتى لا يصابا برصاصة طائشة، فبين الرصاصة والرصاصة، بين القذيفة والقذيفة ضاع الوطن وغرق الحلم وانهار جدار الزمن ..في الحرب أنقاض، أشلاء أطفال، أنصاف رجال يتنازعون يسلبون الوطن، يحتكرون ثرواته، ويسمون السلاح ثورة، يأكلون خيرات ما صنعت أيدينا، ونأكل نار القهر في بطوننا، وتأكلنا الغربة تنهش طموحاتنا، وأحلامنا يبتلعها الهواء الهارب نحو اللا مكان ..نرقص على خيباتنا ربما قهراً، أوظلماً، أوربما تحدٍ كي لا نموت قبل أواننا، نستبدل أحلامنا المؤجلة بأحلام عابرة سريعة الذوبان، أوربما بحقوق كان يجب أن نحصل عليها ..انا الأن لا أدري من أبكي الوطن الشهيد، أم شهيد الوطن ؟!أأبكي حلمي المؤجل أم الشباب الذين رحلوا إلى مثواهم الأخير في ريعان شبابهم دون أن يبصروا الحياة بعد، أأبكي على أطفال كبروا قبل الأوان، أم أطفال جمعنا أشلائهم من تحت الأنقاض ؟!أأبكي على عروس رحلت ليلة عرسها، أم عروس شيع الموت عريسها قبل أن تفرح به، أم ارملة بعد شهرين فقط من فقدانها لعذريتها ؟! .. أبكي مرارة الغربة وقسوة الأيام ..بكل الأشكال متنا سلبت حقوقنا فماذا عن الغد ماذا عن المستقبل ؟!ماذا عن أحلامنا التي مازالت عذراء حتى الأن دون أن نتحسس جمالها ونخوض تفاصيلها ؟!وماذا عنك أنت أيها الوطن ؟! صابرين أبوالعلا - خاص صيدا أون لاين Saida Online