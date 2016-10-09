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بالفيديو: سائقون يتركون سياراتهم لتصوير "مركبة فضائية" أرسل الخبر



ويُسمع في الفيديو صوت امرأة تصرخ مذعورة وتقول: "فان دي آيا" باللغة الصينية وهو ما يعني جسم غامض، وفقاً لما نقلت الصحيفة البريطانية بينما ظهر حشد من السائقين يحدقون في السماء ويسجلون لقطات بهواتفهم المحمولة للظاهرة الغريبة التي وقعت في 8 أبريل (نيسان) هذا العام.

وكانت المركبة تتحرك ببطء من اليسار إلى اليمين أثناء انشغال الموجودين بالجري للاقتراب منها والحصول على لقطات أفضل لها، ولم تقدم الصحيفة البريطانية المزيد من التفاصيل حول مدى حقيقة هذه الظاهرة وسبب التأخر في الإفراج عن الفيديو على يوتيوب.



ترجّل سائقون من سياراتهم في إحدى شوارع مدينة قونغتشو الصينية متسبّبين في تعطيل الحركة المرورية من أجل تصوير جسم طائر في السماء يشبه المركبة الفضائية في الأفلام الهوليوودية وفقاً لفيديو نشرته صحيفة دايلي ميرور البريطانية.ويُسمع في الفيديو صوت امرأة تصرخ مذعورة وتقول: "فان دي آيا" باللغة الصينية وهو ما يعني جسم غامض، وفقاً لما نقلت الصحيفة البريطانية بينما ظهر حشد من السائقين يحدقون في السماء ويسجلون لقطات بهواتفهم المحمولة للظاهرة الغريبة التي وقعت في 8 أبريل (نيسان) هذا العام.وكانت المركبة تتحرك ببطء من اليسار إلى اليمين أثناء انشغال الموجودين بالجري للاقتراب منها والحصول على لقطات أفضل لها، ولم تقدم الصحيفة البريطانية المزيد من التفاصيل حول مدى حقيقة هذه الظاهرة وسبب التأخر في الإفراج عن الفيديو على يوتيوب. وكالات Saida Online