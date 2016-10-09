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إشهار أول بطاقة خضراء في تاريخ كرة القدم أرسل الخبر



ورفع ماركو مايناردي البطاقة الخضراء في وجه اللاعب كريستيان غالانو، تقديرا لروحه الرياضية، حيث أخبر الحكم أن الركلة الركنية التي احتسبها لفريقه فيتشينزا في الدقيقة 53 غير صحيحة، لأن لا أحد من مدافعي الخصم لمس الكرة قبل خروجها من الملعب.

وأعلنت رابطة دوري الدرجة الثانية الإيطالي ، تطبيق قرار استخدام البطاقة الخضراء، بدءا من هذا الموسم، وتعطى كمكافأة للاعب الذي يظهر روحا رياضية في الملعب.



وسينال اللاعب، الذي سيحصل على أكبر عدد من البطاقات الخضراء، على جائزة خاصة، في نهاية الموسم. أشهر الإيطالي ماركو مايناردي أول بطاقة خضراء في وجه لاعب في تاريخ كرة القدم، وذلك في المباراة، التي جمعت فريقي فيتشينزا وفيرتوس إينتيلا ضمن دوري الدرجة الثانية الإيطالي.ورفع ماركو مايناردي البطاقة الخضراء في وجه اللاعب كريستيان غالانو، تقديرا لروحه الرياضية، حيث أخبر الحكم أن الركلة الركنية التي احتسبها لفريقه فيتشينزا في الدقيقة 53 غير صحيحة، لأن لا أحد من مدافعي الخصم لمس الكرة قبل خروجها من الملعب.وأعلنت رابطة دوري الدرجة الثانية الإيطالي ، تطبيق قرار استخدام البطاقة الخضراء، بدءا من هذا الموسم، وتعطى كمكافأة للاعب الذي يظهر روحا رياضية في الملعب.وسينال اللاعب، الذي سيحصل على أكبر عدد من البطاقات الخضراء، على جائزة خاصة، في نهاية الموسم. وكالات Saida Online