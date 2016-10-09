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هندي "مهووس" ينفق الملايين على لوحات السيارات بدبي أرسل الخبر



ويمتلك ساهاني، المعروف أيضا باسم "أبو صباح"، شركة استثمار عقاري ضخمة، لها أفرع في الإمارات والكويت والهند والولايات المتحدة.

والسبت ظفر رجل الأعمال المليونير بلوحة سيارة في دبي تحمل رقم "D5" بعد مزاد استقر عليه، مقابل 33 مليون درهم (نحو 9 ملايين دولار)، وينوي استخدامها لسيارته "رولز رويس" الفارهة، ليروي "هوسه" بتلك الهواية المكلفة.



وقال ساهاني لصحيفة "غلف نيوز" الإماراتية إنه "يهوى جمع لوحات السيارات ذات الأرقام المميزة"، مضيفا: "أنا فخور بحصولي على هذا الرقم. أحب الرقم 9، وبما أن D هو الحرف الرابع فإن إضافته إلى الرقم 5 يعطي الرقم 9".



ولم تكن اللوحة "D5" أولى مقتنيات "أبو صباح" من اللوحات التي تحمل أرقاما نادرة، بل إنها انضمت إلى 9 لوحات أخرى، كان آخرها العام الماضي عندما اشترى لوحة تحمل الرقم "O9" مقابل 25 مليون درهم (نحو 6.8 مليون دولار).



ويتابع ساهاني: "جمعت 10 أرقام نادرة حتى الآن وأنوي امتلاك المزيد. إنه شغف".



وطرح الرقم "D5" في مزاد لهيئة الطرق والمواصلات في دبي ضم 80 رقما آخرين، وجذب الرقم اهتماما كبيرا ليبدأ المزاد عليه بمبلغ 20 مليون درهم (حوالي 5.4 مليون دولار).



وعادة ما تطرح الهيئة الأرقام المميزة للمزاد كل شهرين، بمشاركة المئات من المهتمين بقيادة سيارات تحمل أرقاما متفردة. يتفرد رجل الأعمال الهندي بالويندر ساهاني بهواية غريبة نسبيا، هي جمع لوحات السيارات ذات الأرقام المميزة، غير عابئ بالمقابل المادي الذي يدفعه نظير ذلك حتى لو كان ملايين الدولارات.ويمتلك ساهاني، المعروف أيضا باسم "أبو صباح"، شركة استثمار عقاري ضخمة، لها أفرع في الإمارات والكويت والهند والولايات المتحدة.والسبت ظفر رجل الأعمال المليونير بلوحة سيارة في دبي تحمل رقم "D5" بعد مزاد استقر عليه، مقابل 33 مليون درهم (نحو 9 ملايين دولار)، وينوي استخدامها لسيارته "رولز رويس" الفارهة، ليروي "هوسه" بتلك الهواية المكلفة.وقال ساهاني لصحيفة "غلف نيوز" الإماراتية إنه "يهوى جمع لوحات السيارات ذات الأرقام المميزة"، مضيفا: "أنا فخور بحصولي على هذا الرقم. أحب الرقم 9، وبما أن D هو الحرف الرابع فإن إضافته إلى الرقم 5 يعطي الرقم 9".ولم تكن اللوحة "D5" أولى مقتنيات "أبو صباح" من اللوحات التي تحمل أرقاما نادرة، بل إنها انضمت إلى 9 لوحات أخرى، كان آخرها العام الماضي عندما اشترى لوحة تحمل الرقم "O9" مقابل 25 مليون درهم (نحو 6.8 مليون دولار).ويتابع ساهاني: "جمعت 10 أرقام نادرة حتى الآن وأنوي امتلاك المزيد. إنه شغف".وطرح الرقم "D5" في مزاد لهيئة الطرق والمواصلات في دبي ضم 80 رقما آخرين، وجذب الرقم اهتماما كبيرا ليبدأ المزاد عليه بمبلغ 20 مليون درهم (حوالي 5.4 مليون دولار).وعادة ما تطرح الهيئة الأرقام المميزة للمزاد كل شهرين، بمشاركة المئات من المهتمين بقيادة سيارات تحمل أرقاما متفردة. سكاي نيوز Saida Online