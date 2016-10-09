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بالفيديو.. ممرض يصفع سيدة حاولت ضربه بـ«الشبشب» لتحرشه بها أرسل الخبر



ويظهر الفيديو السيدة - مرافقة لأحد المرضى- وهي تقف داخل إحدى غرف المستشفى وسط مجموعة من الممرضين ويطلب أحدهم من المتحرش الاعتذار لها، عندما واجههما ببعضهما فحاولت ضربه بـ«الشبشب»، إلا أن الممرض رفض ذلك وصفعها على وجهها.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد ممرضًا بمستشفى قصر العيني في القاهرة يعتدي بالضرب على سيدة حاولت التهجم عليه وضربه بـ«الشبشب» بعد محاولته التحرش بها داخل المستشفى.ويظهر الفيديو السيدة - مرافقة لأحد المرضى- وهي تقف داخل إحدى غرف المستشفى وسط مجموعة من الممرضين ويطلب أحدهم من المتحرش الاعتذار لها، عندما واجههما ببعضهما فحاولت ضربه بـ«الشبشب»، إلا أن الممرض رفض ذلك وصفعها على وجهها. وكالات مصرية Saida Online