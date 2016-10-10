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أخبار دولية / بالفيديو.. رئيس اركان الجيش الامريكي يهدد روسيا وايران والصين و كوريا: سنضربكم كما لم تـُـضرَبوا من قبل
بالفيديو.. رئيس اركان الجيش الامريكي يهدد روسيا وايران والصين و كوريا: سنضربكم كما لم تـُـضرَبوا من قبل
2016-10-10 أرسل الخبر
وكالات
هدد رئيس أركان الجيش الأمريكي، مارك ميلي بحرب عالمية ثالثة كل من يعارضون أمريكا أو يضمرون الشر لها أو يحاولون تدمير نمط معيشتنا أو معيشة حلفائنا بقوله:
سنوقف مخططاتكم وسنضربكم كما لم تـُـضرَبوا من قبل و سندمركم في اي وقت و اي مكان بالرغم من كل التحديات التي نواجهها.
ثم عدد تلك الدول: روسيا ، إيران ، الصين ، كوريا الشمالية
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