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بالفيديو.. رئيس اركان الجيش الامريكي يهدد روسيا وايران والصين و كوريا: سنضربكم كما لم تـُـضرَبوا من قبل أرسل الخبر



سنوقف مخططاتكم وسنضربكم كما لم تـُـضرَبوا من قبل و سندمركم في اي وقت و اي مكان بالرغم من كل التحديات التي نواجهها.

ثم عدد تلك الدول: روسيا ، إيران ، الصين ، كوريا الشمالية .



هدد رئيس أركان الجيش الأمريكي، مارك ميلي بحرب عالمية ثالثة كل من يعارضون أمريكا أو يضمرون الشر لها أو يحاولون تدمير نمط معيشتنا أو معيشة حلفائنا بقوله:سنوقف مخططاتكم وسنضربكم كما لم تـُـضرَبوا من قبل و سندمركم في اي وقت و اي مكان بالرغم من كل التحديات التي نواجهها.ثم عدد تلك الدول: روسيا ، إيران ، الصين ، كوريا الشمالية . وكالات