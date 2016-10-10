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كارم مطر: لا أعمل للسوق وإنما من أجل الفن أرسل الخبر



أغنية "بكفي حكي" من كلمات وألحان وتوزيع كارم مطر، وغناء إياد طنّوس، يعتبرها مطر من أهم الأغاني التي أنجزها. وفي حديث مع "العربي الجديد"، يقول مطر: "حاولت أن أقدّم الأغنية بطابع مميّز، وتوزيع موسيقي جديد، إذ اخترت أنماط موسيقيّة مختلفة ومختلطة، ودمجت إيقاع الروك مع موسيقى حزينة شرقية من الوتريات، لتصير هوية الأغنية متنوعة، وليست ذات نمط واحد معيّن. وتم استخدام آلات موسيقيّة طبيعية عزفها فنانون محترفون، والماسترينغ في أكبر استديوهات لوس أنجليس".



يضيف: "أنا دائماً أحب البحث عن شيء جديد، ولا يشبه الموجود في الساحة الفنيّة، وهذا قد يكون سبباً في قلة أعمالي الفنيّة، لأنه برأيي كل عمل يجب أن يكون مختلفاً ومميزاً عن الأعمال الأخرى، ويطرح رؤية وفكراً موسيقيّاً مختلفاً، وأعتبر نفسي عكس التيّار، لأن أعمالي هي فن من أجل الفن، وليست من أجل السوق. لا أبحث عن الشهرة بقدر ما أبحث عن المتعة في التلحين والتوزيع المختلف، والذي يأخذ من وقتي تفكيراً كثيراً". ويلفت إلى أنه دخل عالم إخراج وإنتاج الفيديو كليب منذ سنتين، لكنه منذ 14 سنة يعمل في مجال إنتاج وإخراج الإعلانات التلفزيونيّة لشركات إعلان عالميّة.



ويقول مطر: "الكليب الأول الذي أخرجته كان موال (برضاك) للسيدة أم كلثوم، والذي أدّته الفنانة الفلسطينيّة، دلال أبوآمنة، وأنا قمت بتوزيع الموسيقى أيضاً برؤية وفكرة جديدة، ووضعتها في قالب World Music".



أمّا كليب أغنية "بكفي حكي"، فيؤكد مطر، أنّ فكرة الأغنية تعتمد على قصة شاب كان على علاقة حب بامرأة، لم يكن يعرف أنها شريرة وتعمل لدى أجهزة أمنيّة، وعندما قرر تركها والزواج من أخرى لم تتركه بحاله، وحاولت أن تمنعه من الزواج، واستغلت علاقاتها ونفوذها لتلفق له قضية أمنيّة في يوم زفافه، ليتم اعتقاله والتحقيق معه في قضية هو بريء منها.



عمل في انجاز الكليب ما يقارب 70 شخص، وتم التصوير بأحدث الكاميرات في العالم التي تُستخدم في التصوير السينمائي، واستغرقت التحضيرات مدة شهر ونصف والتصوير ثلاثة ايّام، وتعاون مطر مع نفس طاقم التصوير الذي أنجز الكليب الأول تحت إدارة المصور أسامة غزالين الذي يُصنّف من أفضل المصورين في فلسطين، والمهم أيضاً هو مشاركة ممثلين محترفين في الكليب منهم الممثل إياد شتي والممثلة ميلينا نجّار اللذان شاركا في أفلام عالميّة في أميركا.

يلفت مطر أن الأغنية قامت بتنفيذها شركة الانتاج الخاصة به وهي من انتاج صقر صالح وإياد طنّوس، ولاقت نجاحاً خلال فترة قليلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

يحضّر كارم مطر حالياً لتصوير أربع كليبات للفنانين الفلسطينيين ورود جبران، ميري سكران، لنا كردوش، والياس جوليانوس.





يعمل كارم مطر في التلحين والتوزيع الموسيقي. ويملك استديو تسجيل خاصاً به في مدينة الناصرة في فلسطين. طوّر مهنته في السنوات الأخيرة، واستخدم أهمّ التجهيزات الخاصة بتسجيل الأغاني. وبالإضافة إلى ذلك، يكتب مطر كلمات الأغاني، وأنشأ معهداً خاصاً لتعليم الموسيقى. مُؤخّراً، اتّجه مطر إلى الإخراج والإنتاج.أغنية "بكفي حكي" من كلمات وألحان وتوزيع كارم مطر، وغناء إياد طنّوس، يعتبرها مطر من أهم الأغاني التي أنجزها. وفي حديث مع "العربي الجديد"، يقول مطر: "حاولت أن أقدّم الأغنية بطابع مميّز، وتوزيع موسيقي جديد، إذ اخترت أنماط موسيقيّة مختلفة ومختلطة، ودمجت إيقاع الروك مع موسيقى حزينة شرقية من الوتريات، لتصير هوية الأغنية متنوعة، وليست ذات نمط واحد معيّن. وتم استخدام آلات موسيقيّة طبيعية عزفها فنانون محترفون، والماسترينغ في أكبر استديوهات لوس أنجليس".يضيف: "أنا دائماً أحب البحث عن شيء جديد، ولا يشبه الموجود في الساحة الفنيّة، وهذا قد يكون سبباً في قلة أعمالي الفنيّة، لأنه برأيي كل عمل يجب أن يكون مختلفاً ومميزاً عن الأعمال الأخرى، ويطرح رؤية وفكراً موسيقيّاً مختلفاً، وأعتبر نفسي عكس التيّار، لأن أعمالي هي فن من أجل الفن، وليست من أجل السوق. لا أبحث عن الشهرة بقدر ما أبحث عن المتعة في التلحين والتوزيع المختلف، والذي يأخذ من وقتي تفكيراً كثيراً". ويلفت إلى أنه دخل عالم إخراج وإنتاج الفيديو كليب منذ سنتين، لكنه منذ 14 سنة يعمل في مجال إنتاج وإخراج الإعلانات التلفزيونيّة لشركات إعلان عالميّة.ويقول مطر: "الكليب الأول الذي أخرجته كان موال (برضاك) للسيدة أم كلثوم، والذي أدّته الفنانة الفلسطينيّة، دلال أبوآمنة، وأنا قمت بتوزيع الموسيقى أيضاً برؤية وفكرة جديدة، ووضعتها في قالب World Music".أمّا كليب أغنية "بكفي حكي"، فيؤكد مطر، أنّ فكرة الأغنية تعتمد على قصة شاب كان على علاقة حب بامرأة، لم يكن يعرف أنها شريرة وتعمل لدى أجهزة أمنيّة، وعندما قرر تركها والزواج من أخرى لم تتركه بحاله، وحاولت أن تمنعه من الزواج، واستغلت علاقاتها ونفوذها لتلفق له قضية أمنيّة في يوم زفافه، ليتم اعتقاله والتحقيق معه في قضية هو بريء منها.عمل في انجاز الكليب ما يقارب 70 شخص، وتم التصوير بأحدث الكاميرات في العالم التي تُستخدم في التصوير السينمائي، واستغرقت التحضيرات مدة شهر ونصف والتصوير ثلاثة ايّام، وتعاون مطر مع نفس طاقم التصوير الذي أنجز الكليب الأول تحت إدارة المصور أسامة غزالين الذي يُصنّف من أفضل المصورين في فلسطين، والمهم أيضاً هو مشاركة ممثلين محترفين في الكليب منهم الممثل إياد شتي والممثلة ميلينا نجّار اللذان شاركا في أفلام عالميّة في أميركا.يلفت مطر أن الأغنية قامت بتنفيذها شركة الانتاج الخاصة به وهي من انتاج صقر صالح وإياد طنّوس، ولاقت نجاحاً خلال فترة قليلة على وسائل التواصل الاجتماعي.يحضّر كارم مطر حالياً لتصوير أربع كليبات للفنانين الفلسطينيين ورود جبران، ميري سكران، لنا كردوش، والياس جوليانوس. خليل العلي - العربي الجديد Saida Online