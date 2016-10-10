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بالفيديو.. لحظة سقوط صاروخ قال ناشطون إنه انفجر بقاعدة جوية في الطائف بالسعودية أرسل الخبر



قوات التحالف العربي تعترض صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن باتجاه مأرب والطائف

وأظهر شريط الفيديو كرة نارية مضيئة في سماء الطائف وهي تسقط أرضا محدثة انفجارا.

وأكدت مصادر أنه قد تم إطلاق صاروخ "بركان1" المطور محليا عن صاروخ سكود بمدى يصل إلى 800 كم وطوله 12 مترا، مستهدفا القاعدة الجوية السعودية في محافظة الطائف، في أول ردة على قصف التحالف لمجلس عزاء في العاصمة صنعاء، وهو ما نفته قوات التحالف.

وأعلنت قيادة قوات تحالف العربي في اليمن، اعتراض قواتها صاروخين باليستيين أطلقتهما الحوثيون، الأول أطلق ظهر الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول، من صنعاء باتجاه مأرب داخل اليمن، والثاني أطلق من شمال صعدة باتجاه مدينة الطائف.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن وسائل الدفاع الجوي قد تمكنت من اعتراضهما وتدميرهما وبدون أي أضرار.

وأضافت الوكالة الرسمية أن قوات التحالف الجوية استهدفت موقعي الإطلاق.



نشر ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول، مشهدا مصورا قالوا إنه للحظة سقوط صاروخ باليستي على قاعدة جوية في محافظة الطائف السعودية.قوات التحالف العربي تعترض صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن باتجاه مأرب والطائفوأظهر شريط الفيديو كرة نارية مضيئة في سماء الطائف وهي تسقط أرضا محدثة انفجارا.وأكدت مصادر أنه قد تم إطلاق صاروخ "بركان1" المطور محليا عن صاروخ سكود بمدى يصل إلى 800 كم وطوله 12 مترا، مستهدفا القاعدة الجوية السعودية في محافظة الطائف، في أول ردة على قصف التحالف لمجلس عزاء في العاصمة صنعاء، وهو ما نفته قوات التحالف.وأعلنت قيادة قوات تحالف العربي في اليمن، اعتراض قواتها صاروخين باليستيين أطلقتهما الحوثيون، الأول أطلق ظهر الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول، من صنعاء باتجاه مأرب داخل اليمن، والثاني أطلق من شمال صعدة باتجاه مدينة الطائف.وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن وسائل الدفاع الجوي قد تمكنت من اعتراضهما وتدميرهما وبدون أي أضرار.وأضافت الوكالة الرسمية أن قوات التحالف الجوية استهدفت موقعي الإطلاق. وكالات Saida Online