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جريمة مروعة: داخل الصف.. ضرب معلّمه حتى لفظ أنفاسه الاخيرة! أرسل الخبر



وكان قسم شرطة أبو النمرس بالجيزة جنوب العاصمة المصرية، قد تلقى بلاغًا بمقتل معلم يدعى أكرم علي في إحدى المدارس الثانوية التجارية، عقب التعدي عليه بالضرب من قبل طالب في المدرسة يدعى إسماعيل عبد الحميد.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن أن مشادة كلامية نشبت بين الطالب والمدرس عقب توبيخ المدرس له بسبب تعاطيه لسيجارة داخل الفصل، ثم تطورت لمشاجرة انهال فيها الطالب على المدرس بالضرب المبرح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وعقب الواقعة تمكن المعلمون بالمدرسة والطلاب من الإمساك بالطالب الذي حاول الهرب، وسلموه للشرطة التي أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة. قتل طالب مصري معلمه داخل الفصل بعدما وبّخه بسبب تعاطيه لسيجارة أثناء الحصة.وكان قسم شرطة أبو النمرس بالجيزة جنوب العاصمة المصرية، قد تلقى بلاغًا بمقتل معلم يدعى أكرم علي في إحدى المدارس الثانوية التجارية، عقب التعدي عليه بالضرب من قبل طالب في المدرسة يدعى إسماعيل عبد الحميد.وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن أن مشادة كلامية نشبت بين الطالب والمدرس عقب توبيخ المدرس له بسبب تعاطيه لسيجارة داخل الفصل، ثم تطورت لمشاجرة انهال فيها الطالب على المدرس بالضرب المبرح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.وعقب الواقعة تمكن المعلمون بالمدرسة والطلاب من الإمساك بالطالب الذي حاول الهرب، وسلموه للشرطة التي أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة. وكالات مصرية Saida Online