ضرب مبرح لمدير مدرسة تابعة للانروا في عين الحلوة

تعرض مدير مدرسة صفد التابعة لوكالة الاونروا في مخيم عين الحلوة (احمد ع.) للضرب المبرح على يد ذوي احد الطلاب، مما دفع اتحاد موظفي الاونروا الى التحرك الاحتجاجي الفوري، فأقفلت كافة مدارس وكالة الاونروا في المخيم وتقرر تنظيم وقفة تضامنية بعد قليل، فيما استنكر امين سر اللجان الشعبية الفلسطينية التابعة لتحالف القوى الفلسطيني عبد مقدح "ابو بسام" الحادث ودعا الى الحفاظ على كرامة المعلمين وموظفي الاونروا مهما كانت الظروف.