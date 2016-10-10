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بالصور...اعتصام فلسطيني في عين الحلوة رفضا لتعرض مدير مدرسة للضرب أرسل الخبر



شارك في الاعتصام، ممثلون عن القوى الفلسطينية واللجان الشعبية واتحاد موظفي "الاونروا" و"اللجنة الشابية"، حيث رفع المشاركون لافتات تطالب قيادت المجتمع المحلي بحماية المعلمين وكرامتهم، وتدعو الى احترام مؤسسات الاونروا والعاملين فيها.



وتحدث في الاعتصام، قائد القوة الامنية المشتركة في منطقة صيدا العميد خالد الشايب الذي اعلن رفض التعدي على المدير احمد عباس واي من العاملين في "الاونروا"، قائلا "اننا نرفض ما جرى ولا نقبل به وسنتحرك لمعالجة الموضوع بما يحفظ كرامة الناس".



هذا دانت "اللجنة الشبابية الفلسطينية" في المخيم اي اعتداء جسدي على الهيئة التعليمية في المدارس، قبل ان تقوم بزيارة المدير احمد عباس وتقف على تفاصيل الموضوع، مشيرة الى انه من خلال متابعة مجريات الحادث لا يستحق ردة فعل كهذة من اهل الطالب.



فيما استنكر امين سر اللجان الشعبية للفلسطينية التابعة لتحالف القوى الفلسطيني عبد مقدح "ابو بسام" الحادث ودعا الى الحفاظ على كرامة المعلمين وموظفي الاونروا مهما كانت الظروف.





نظم "اتحاد موظفي الاونروا" في لبنان، اعتصاما رمزيا امام مقر "القوة الامنية الفلسطينية المشتركة" في "بستان القدس" في مخيم عين الحلوة، اجتجاجا على تعرض مدير مدرسة صفد التابعة لوكالة الاونروا احمد عباس للضرب المبرح على يد ذوي احد الطلاب، وذلك بعد خطوة سابقة تمثلت باقفال كافة مدارس وكالة الاونروا في المخيم.شارك في الاعتصام، ممثلون عن القوى الفلسطينية واللجان الشعبية واتحاد موظفي "الاونروا" و"اللجنة الشابية"، حيث رفع المشاركون لافتات تطالب قيادت المجتمع المحلي بحماية المعلمين وكرامتهم، وتدعو الى احترام مؤسسات الاونروا والعاملين فيها.وتحدث في الاعتصام، قائد القوة الامنية المشتركة في منطقة صيدا العميد خالد الشايب الذي اعلن رفض التعدي على المدير احمد عباس واي من العاملين في "الاونروا"، قائلا "اننا نرفض ما جرى ولا نقبل به وسنتحرك لمعالجة الموضوع بما يحفظ كرامة الناس".هذا دانت "اللجنة الشبابية الفلسطينية" في المخيم اي اعتداء جسدي على الهيئة التعليمية في المدارس، قبل ان تقوم بزيارة المدير احمد عباس وتقف على تفاصيل الموضوع، مشيرة الى انه من خلال متابعة مجريات الحادث لا يستحق ردة فعل كهذة من اهل الطالب.فيما استنكر امين سر اللجان الشعبية للفلسطينية التابعة لتحالف القوى الفلسطيني عبد مقدح "ابو بسام" الحادث ودعا الى الحفاظ على كرامة المعلمين وموظفي الاونروا مهما كانت الظروف. صيدا أون لاين Saida Online