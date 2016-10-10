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فيديو لـ5 نمور طليقة قرب برج العرب في دبي أرسل الخبر



وشكك مسؤولون في التاريخ الظاهر على المقطع، بحسب ما ذكرت صحيفة "غلف نيوز" الناطقة بالإنجليزية، الأحد.

وقال الدكتور رضا خان، أخصائي الحياة البرية الرئيسي في حديقة حيوان دبي وبلدية دبي، إن السلطات لم تتلق أي تقارير عن قطط كبيرة تركض طليقة على شواطئ دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف: "لا يمكننا تحديد هوية الشاطئ الذي شهد الواقعة، فإذا كان من الشواطئ العامة، فإن ما حدث يعد تهديدا لسلامة الجمهور".

ورجح مستخدمون لمواقع التواصل أن يكون التصوير على شاطئ خاص بأحد القصور بالقرب من شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (المعروف سابقا باسم شارع الصفوح).

وأوضح الدكتور خان أن استيراد القطط الكبيرة، مثل النمر السيبيري والبنغالي، يتطلب تصاريح.

وقال إن النمر مدرج على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض، بحسب اتفاقات دولية، ولذا لا يمكن الاتجار به، والحصول عليه من أي دولة إلا بتصريح.

وهذه ليست أول مرة تظهر فيها قطط كبيرة في دبي، وخلال كانون الثاني/يناير الماضي عثرت السلطات على لبؤة تبلغ من العمر سنة واحدة وراء سور منزل في منطقة البرشاء، وذلك إثر إخطار من مقيم.

وفي شباط/فبراير 2014، انتشر مقطع فيديو التقطه سائق دراجة بخارية لأسد في المقعد الخلفي لسيارة نيسان أرمادا تجوب شوارع دبي.



شارك مستخدمون مقطع فيديو مئات الآلاف من المرات على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة خلال الأيام الماضية، ورصد المقطع 5 نمور كبيرة تسبح وتلعب على شاطئ بإمارة دبي قرب فندق برج العرب.وشكك مسؤولون في التاريخ الظاهر على المقطع، بحسب ما ذكرت صحيفة "غلف نيوز" الناطقة بالإنجليزية، الأحد.وقال الدكتور رضا خان، أخصائي الحياة البرية الرئيسي في حديقة حيوان دبي وبلدية دبي، إن السلطات لم تتلق أي تقارير عن قطط كبيرة تركض طليقة على شواطئ دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأضاف: "لا يمكننا تحديد هوية الشاطئ الذي شهد الواقعة، فإذا كان من الشواطئ العامة، فإن ما حدث يعد تهديدا لسلامة الجمهور".ورجح مستخدمون لمواقع التواصل أن يكون التصوير على شاطئ خاص بأحد القصور بالقرب من شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (المعروف سابقا باسم شارع الصفوح).وأوضح الدكتور خان أن استيراد القطط الكبيرة، مثل النمر السيبيري والبنغالي، يتطلب تصاريح.وقال إن النمر مدرج على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض، بحسب اتفاقات دولية، ولذا لا يمكن الاتجار به، والحصول عليه من أي دولة إلا بتصريح.وهذه ليست أول مرة تظهر فيها قطط كبيرة في دبي، وخلال كانون الثاني/يناير الماضي عثرت السلطات على لبؤة تبلغ من العمر سنة واحدة وراء سور منزل في منطقة البرشاء، وذلك إثر إخطار من مقيم.وفي شباط/فبراير 2014، انتشر مقطع فيديو التقطه سائق دراجة بخارية لأسد في المقعد الخلفي لسيارة نيسان أرمادا تجوب شوارع دبي. Saida Online