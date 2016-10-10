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جريمة شيطانية: شاب يقتل شقيقته عقب فشله في اغتصابها أرسل الخبر



استغل الشاب عمله كمزارع في حقل أسرته، صغر سن شقيقته طالبة الاعدادي وعدم إدراكها ما يحدث ليواقعها جنسيا مرات عديدة، وحينما بدأت الفتاة تكبر وتفهم عواقب الكارثة والحلال والحرام والصواب والخطأ ، زجرت شقيقها ونهته عن التمادي في الخطيئة.

حاول المتهم التلذذ بشفيقته الصغرى، مستغلاً غياب والده واشقائه عن المنزل، وبرفضها انقض علي رقبة شقيقته ليخنقها، وعقب التأكد من موتها هداه تفكيره الشيطاني أن يقوم بلف ايشارب شقيقته الصغرى مؤكدا أنها انتحرت .



وكانت مباحث مركز سيدي سالم بكفر الشيخ قد تمكنت من حل لغز العثور علي جثة طالبة في الصف الثالث الإعدادي ، مشنوقة داخل غرفة نومها بمنزلها بإحدى قري المركز ، حيث تبين ان شقيقها هو الذي ارتكب الفعل الإجرامي ، بعد رفضها محاولة معاشرتها جنسياً.



وتلقي اللواء سامح مسلم مدير امن كفر الشيخ قد تلقي اخطاراً من " م ك أ -41 سنة" يفيد بعثوره علي جثة شقيقته الصغرى ، مشنوقة داخل غرفة نومها بمنزل الأسرة ولا يتهم أحد.



وبالكشف علي جثة "المتوفاة" من قبل مفتش الصحة ، اقاد بوجود اّثار سجحات وخدوش بالرقبة ولايمكن الجزم بسبب الوفاة ، وبالعرض علي النيابة أمرت بتشريح الجثة بمعرفة سبب الوفاة ، لمعرفة سبب الوفاة وتحديد الوقت وكيفية حدوثها.



وبإعادة سؤال الأسرة ومن بينهم والدها ، أفاد بأن سبب الوفاة أن نجلته ماتت مشنوقة وأنها تم العثور عليها مربوطة بإيشارب بباب حجرة نومها، وبالمعاينة تبين عدم توافق أقوال والداها مع معاينة مسرح الجريمة.



وبالفحص والتحري من قبل مباحث مركز سيدي سالم ،تحت أشراف اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي وبرئاسة العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية ، أن مرتكب الحادث هو شفيقها " أ-20 عاما، مزارع"، وانه علي علاقة جنسية بها منذ فترة ، ولكنها في الآونة الأخيرة تضررت منه ، ورفضت استمرار العلاقة.



وفي يوم الحادث انتهز عدم وجود أحد بالمنزل وحاول مواقعتها جنسياً ، الإ أنها رفضت وصدته وهددته بإبلاغ والدها ، فما كان منه الإ أن جذبها داخل غرفة نومها وقام بخنقها خشية افتضاح امره وأدعي قيامه بشنق نفسها.





تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بجريمته الشنعاء وبإخطار النيابة العامة أمرت بدفن الجثة وعرض المتهم عليها للتحقيق معه. قدم مزارع شاب بكفر الشيخ ، على التخلص من شقيقته الصغرى، بعد أن رفضت التمادي في رغبته بمعاشرتها جنسيا، خوفاً من افتضاح امره.استغل الشاب عمله كمزارع في حقل أسرته، صغر سن شقيقته طالبة الاعدادي وعدم إدراكها ما يحدث ليواقعها جنسيا مرات عديدة، وحينما بدأت الفتاة تكبر وتفهم عواقب الكارثة والحلال والحرام والصواب والخطأ ، زجرت شقيقها ونهته عن التمادي في الخطيئة.حاول المتهم التلذذ بشفيقته الصغرى، مستغلاً غياب والده واشقائه عن المنزل، وبرفضها انقض علي رقبة شقيقته ليخنقها، وعقب التأكد من موتها هداه تفكيره الشيطاني أن يقوم بلف ايشارب شقيقته الصغرى مؤكدا أنها انتحرت .وكانت مباحث مركز سيدي سالم بكفر الشيخ قد تمكنت من حل لغز العثور علي جثة طالبة في الصف الثالث الإعدادي ، مشنوقة داخل غرفة نومها بمنزلها بإحدى قري المركز ، حيث تبين ان شقيقها هو الذي ارتكب الفعل الإجرامي ، بعد رفضها محاولة معاشرتها جنسياً.وتلقي اللواء سامح مسلم مدير امن كفر الشيخ قد تلقي اخطاراً من " م ك أ -41 سنة" يفيد بعثوره علي جثة شقيقته الصغرى ، مشنوقة داخل غرفة نومها بمنزل الأسرة ولا يتهم أحد.وبالكشف علي جثة "المتوفاة" من قبل مفتش الصحة ، اقاد بوجود اّثار سجحات وخدوش بالرقبة ولايمكن الجزم بسبب الوفاة ، وبالعرض علي النيابة أمرت بتشريح الجثة بمعرفة سبب الوفاة ، لمعرفة سبب الوفاة وتحديد الوقت وكيفية حدوثها.وبإعادة سؤال الأسرة ومن بينهم والدها ، أفاد بأن سبب الوفاة أن نجلته ماتت مشنوقة وأنها تم العثور عليها مربوطة بإيشارب بباب حجرة نومها، وبالمعاينة تبين عدم توافق أقوال والداها مع معاينة مسرح الجريمة.وبالفحص والتحري من قبل مباحث مركز سيدي سالم ،تحت أشراف اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي وبرئاسة العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية ، أن مرتكب الحادث هو شفيقها " أ-20 عاما، مزارع"، وانه علي علاقة جنسية بها منذ فترة ، ولكنها في الآونة الأخيرة تضررت منه ، ورفضت استمرار العلاقة.وفي يوم الحادث انتهز عدم وجود أحد بالمنزل وحاول مواقعتها جنسياً ، الإ أنها رفضت وصدته وهددته بإبلاغ والدها ، فما كان منه الإ أن جذبها داخل غرفة نومها وقام بخنقها خشية افتضاح امره وأدعي قيامه بشنق نفسها.تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بجريمته الشنعاء وبإخطار النيابة العامة أمرت بدفن الجثة وعرض المتهم عليها للتحقيق معه. وكالات مصرية Saida Online