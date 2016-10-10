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متصلة تفاجئ طبيب نفسي على الهواء: لو مش عايز تشوفني تعالى شوف ابننا حرام عليك “فيديو” أرسل الخبر



وتحدث هارون مع المُتصلة التي قدمت نفسها باسم غادة، وأوضح أنه لا يعرفها، وهو الأمر الذي جعلها تنفعل وتقول له: “أنا مش فاهمة انت بتعمل معايا كده ليه؟ لو مش عايز تشوفني تعالى شوف ابننا، حرام عليك بجد”.

وحاول الطبيب تهدئة المُتصلة بسؤالها عن “ابنهما”، لتنفعل مرة أخرى، حتى اضطر فريق عمل البرنامج لإنهاء المداخلة الهاتفية والاعتذار للمشاهدين.



تعرض الدكتور المصري أحمد هارون، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، لموقف محرج جدا حيث فوجئ بامرأة تتصل به أثناء استضافته في برنامج “صباح دريم” الذي يُعرض عبر فضائية “دريم”، حيثُ قالت له إنها زوجته، وهو الأمر الذي أثار ذهوله لكونه لا يعرفها أصلاً.وتحدث هارون مع المُتصلة التي قدمت نفسها باسم غادة، وأوضح أنه لا يعرفها، وهو الأمر الذي جعلها تنفعل وتقول له: “أنا مش فاهمة انت بتعمل معايا كده ليه؟ لو مش عايز تشوفني تعالى شوف ابننا، حرام عليك بجد”.وحاول الطبيب تهدئة المُتصلة بسؤالها عن “ابنهما”، لتنفعل مرة أخرى، حتى اضطر فريق عمل البرنامج لإنهاء المداخلة الهاتفية والاعتذار للمشاهدين. وكالات مصرية Saida Online