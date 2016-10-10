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هيئة علماء المسلمين والجماعة الاسلامية يلتقيان مفتي صيدا وأقضيتها أرسل الخبر



وقد عرض الوفد مع سماحته المآلات الخطيرة لهذا التوقيف لأحد العلماء والرموز التربوية المعتدلة، وكذلك ما تنتهجه المؤسسات الأمنية من التعاطي مع المواطنين بمكيالين، مما ينبت أرضية للتطرف بينما تسعى هيئة علماء المسلمين وجميع المرجعيات المسؤولة إلى ضبط الشارع وتعزيز الاعتدال والتعقل .

وطالب الوفد سماحته بضرورة بذل كل المساعي للإفراج عن الشيخ بسام الطراس ووضع حد للتجاوزات التي تمارسها بعض الأجهزة الأمنية على ساحتنا الإسلامية وخاصة لجهة حصانة العلماء وحفظ كراماتهم.







زار وفد هيئة علماء المسلمين في صيدا وبحضور نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان د. بسام حمود، سماحة مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان متابعة للحراك العلمائي لتحرير سماحة د. بسام الطراس.وقد عرض الوفد مع سماحته المآلات الخطيرة لهذا التوقيف لأحد العلماء والرموز التربوية المعتدلة، وكذلك ما تنتهجه المؤسسات الأمنية من التعاطي مع المواطنين بمكيالين، مما ينبت أرضية للتطرف بينما تسعى هيئة علماء المسلمين وجميع المرجعيات المسؤولة إلى ضبط الشارع وتعزيز الاعتدال والتعقل .وطالب الوفد سماحته بضرورة بذل كل المساعي للإفراج عن الشيخ بسام الطراس ووضع حد للتجاوزات التي تمارسها بعض الأجهزة الأمنية على ساحتنا الإسلامية وخاصة لجهة حصانة العلماء وحفظ كراماتهم. صيدا أون لاين Saida Online