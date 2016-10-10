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بطل دورة الأضحى نادي الإصلاح الرياضي يشكر السعودي لدعم مسيرة الرياضة والرياضيين في مدينة صيدا أرسل الخبر



كما شكر الأسمر للمهندس السعودي المتابعة والمواكبة الحثيثة والحضور الشخصي ،ولا سيما في ختام المباريات، مثمنا ما تقوم بلدية صيدا في عهده، قولا وفعلا، برعاية ودعم وتشجيع مسيرة الرياضة والرياضيين في المدينة ومنطقتها.

كما توجه بالشكر لكافة منظمي المباريات والفرق المشاركة.















توجه رئيس نادي الإصلاح الرياضي السيد إسماعيل الأسمر بالشكر إلى رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي لرعايته مباريات بطولة الأضحى المبارك في كرة القدم والتي جرت على أرض ملاعب مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا، والتي أسفرت عن فوز نادي الإصلاح بكأس البطولة.كما شكر الأسمر للمهندس السعودي المتابعة والمواكبة الحثيثة والحضور الشخصي ،ولا سيما في ختام المباريات، مثمنا ما تقوم بلدية صيدا في عهده، قولا وفعلا، برعاية ودعم وتشجيع مسيرة الرياضة والرياضيين في المدينة ومنطقتها.كما توجه بالشكر لكافة منظمي المباريات والفرق المشاركة. صيدا أون لاين Saida Online