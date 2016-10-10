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السعودي يزور مشغل الأم ويقدم 12 ماكينة خياطة للخريجات أرسل الخبر



السعودي جال في أرجاء المشغل واطلع على أقسامه من المشغل الانتاجي إلى قسم التعليم ثم قسم سوق الخير وصولا لقسم تصميم الازياء. السعودي أبدى إعجابه بهذا المشروع الانتاجي والتنوع بمنتوجاته مثل الازياء للمدارس والمؤسسات والتطريز وملابس الحجاج وانتاج الكوفرليه وغيرها. السعودي أكد على أهمية المشاريع الانتاجية وما توفره من يد عاملة للطبقات الفقيرة. كما أثنى على الخدمة المميزة التي يقدمها سوق الخير لتقديم الملابس الجديدة والمستعملة بشكل منظم ونظيف للعائلات الأكثر حاجة المسجلة في المؤسسات والجمعيات الخيرية في صيدا والجوار. كما أشاد بما يوفره المشغل من فرص للتمكين والتدريب للفتيات والنساء في فن الخياطة وتصميم الأزياء وتوّج زيارته بإعلانه تقديم 12 ماكينة خياطة للخريجات.

بالمقابل شكر أبو زيد هذه الزيارة مشيداً باهتمام الرئيس السعودي بالمشاريع التنموية والإنتاجية في المدينة التي تتكامل مع التنمية التي أحدثها السعودي في حقبته الماضية وان شاء الله في المرحلة القادمة.

























قام رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي بزيارة مشغل ومعهد الأم بفرعه الجديد في البرامية حيث كان باستقباله رئيس مجلس إدارة المشغل حسن أبو زيد، عضوي مجلس إدارة المشغل المهندس محمد البابا والاستاذ مطاع مجذوب، مديرة مشغل الأم وفاء وهبي ومدير سوق الخير محمد جويدي.السعودي جال في أرجاء المشغل واطلع على أقسامه من المشغل الانتاجي إلى قسم التعليم ثم قسم سوق الخير وصولا لقسم تصميم الازياء. السعودي أبدى إعجابه بهذا المشروع الانتاجي والتنوع بمنتوجاته مثل الازياء للمدارس والمؤسسات والتطريز وملابس الحجاج وانتاج الكوفرليه وغيرها. السعودي أكد على أهمية المشاريع الانتاجية وما توفره من يد عاملة للطبقات الفقيرة. كما أثنى على الخدمة المميزة التي يقدمها سوق الخير لتقديم الملابس الجديدة والمستعملة بشكل منظم ونظيف للعائلات الأكثر حاجة المسجلة في المؤسسات والجمعيات الخيرية في صيدا والجوار. كما أشاد بما يوفره المشغل من فرص للتمكين والتدريب للفتيات والنساء في فن الخياطة وتصميم الأزياء وتوّج زيارته بإعلانه تقديم 12 ماكينة خياطة للخريجات.بالمقابل شكر أبو زيد هذه الزيارة مشيداً باهتمام الرئيس السعودي بالمشاريع التنموية والإنتاجية في المدينة التي تتكامل مع التنمية التي أحدثها السعودي في حقبته الماضية وان شاء الله في المرحلة القادمة. صيدا أون لاين Saida Online