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بالفيديو.. عدسات المصورين تلاحق مزاح بوتين وأردوغان في اسطنبول! أرسل الخبر



وكان أردوغان في استقبال بوتين لدى وصول الأخير إلى مقر انعقاد القمة، بجانب رئيس الوزراء بن علي يلدريم. وتوجه الرئيسان الروسي والتركي معا إلى قاعة الاجتماعات، وهما يواصلان حديثهما الحيوي. وفي القاعة جلس بوتين بين الرئيس الأذربيجاني إلهام عالييف ونظيره التركي أردوغان، إذ سجلت الكاميرات التعاملات بين الرؤساء الثلاث قبل انطلاق أعمال المؤتمر، وهم يبتسمون ويلوحون بأيديهم للمصورين.





ويجري مؤتمر الطاقة العالمي في اسطنبول في الفترة بين 9-13 أكتوبر/تشرين الأول، إذ ستتركز المناقشات بين المشاركين فيه هذا العام على الوضع المتعلق بأسعار النفط.



ومن المقرر أن يعقد بوتين وأردوغان لقاء ثنائيا منفصلا سيصبح الثالث لهما منذ تطبيع العلاقات بين موسكو وأنقرة في أعقاب اعتذار أردوغان على قيام مقاتلة تركية باسقاط القاذفة الروسية "سو-24" في سماء سوريا يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2015.



أظهرت التعاملات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان على هامش مشاركتهما في مؤتمر الطاقة باسطنبول، عودة علاقاتهما إلى طبيعتها بعد تجاوزهما أزمة إسقاط "سو-24".وكان أردوغان في استقبال بوتين لدى وصول الأخير إلى مقر انعقاد القمة، بجانب رئيس الوزراء بن علي يلدريم. وتوجه الرئيسان الروسي والتركي معا إلى قاعة الاجتماعات، وهما يواصلان حديثهما الحيوي. وفي القاعة جلس بوتين بين الرئيس الأذربيجاني إلهام عالييف ونظيره التركي أردوغان، إذ سجلت الكاميرات التعاملات بين الرؤساء الثلاث قبل انطلاق أعمال المؤتمر، وهم يبتسمون ويلوحون بأيديهم للمصورين.ويجري مؤتمر الطاقة العالمي في اسطنبول في الفترة بين 9-13 أكتوبر/تشرين الأول، إذ ستتركز المناقشات بين المشاركين فيه هذا العام على الوضع المتعلق بأسعار النفط.ومن المقرر أن يعقد بوتين وأردوغان لقاء ثنائيا منفصلا سيصبح الثالث لهما منذ تطبيع العلاقات بين موسكو وأنقرة في أعقاب اعتذار أردوغان على قيام مقاتلة تركية باسقاط القاذفة الروسية "سو-24" في سماء سوريا يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2015. وكالات Saida Online