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ماذا قال إبن فضل شاكر عن والده؟ أرسل الخبر



يذكر أن فضل شاكر المتواجد في مخيم عين الحلوة والهارب من العدالة رغم صدور حكم بحقه يؤكد أنه بريء وأن خوفه من القضاء المسيّس يجعله يرفض تسليم نفسه للسلطات القضائية.

أكّد الشاب محمد إبن الفنان المطلوب فضل شاكر مجدداً براءة والده من تهمة حمل السلاح وقتل أفراد من الجيش اللبناني، وكتب عبر صفحته على موقع "تويتر" من خلال رسم بياني: "إن الحقيقة محسومة فقد يحرفها الحاقد.. ويسخر منها الجاهل لكنها تبقى موجودة. .شكراً لمن عمل على التوضيح فى هذه الصورة".يذكر أن فضل شاكر المتواجد في مخيم عين الحلوة والهارب من العدالة رغم صدور حكم بحقه يؤكد أنه بريء وأن خوفه من القضاء المسيّس يجعله يرفض تسليم نفسه للسلطات القضائية. الجديد