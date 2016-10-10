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شاهدوا بالصورة حفيد رشدي أباظة كم يشبه جده الراحل !!! أرسل الخبر



رشدي أباظة ارتبط بعدة نساء في حياته ولكنه لم ينجب سوى ابنة واحدة هي قسمت رشدي أباظة من زوجته الأمريكية باربرا التي كانت ثاني زوجاته بعد تحية كاريوكا.

قسمت رشدي أباظة تزوجت من رجل الأعمال، الذي أصبح ممثلاً فيما بعد، أحمد دياب وأنجبا حفيد رشدي أباظة الأول الذي توفي بعد ولادته بقليل وحمل اسم أدهم.

أدهم أحمد دياب يعيش اليوم خارج مصر وتزوج بدوره ولديه طفلة. تعرفوا على حفيد رشدي أباظة الشاب أدهم أحمد دياب والذي يشبهه بشكل كبير في الصورة المرفقة:

لا يزال الراحل رشدي أباظة أحد أكثر نجوم الزمن الجميل محبة من قبل الجمهور رغم أنه مضى على رحيله أكثر من 36 عاماً حيث غادر عالمنا عام 1980 بعد معاناة من سرطان الدماغ.رشدي أباظة ارتبط بعدة نساء في حياته ولكنه لم ينجب سوى ابنة واحدة هي قسمت رشدي أباظة من زوجته الأمريكية باربرا التي كانت ثاني زوجاته بعد تحية كاريوكا.قسمت رشدي أباظة تزوجت من رجل الأعمال، الذي أصبح ممثلاً فيما بعد، أحمد دياب وأنجبا حفيد رشدي أباظة الأول الذي توفي بعد ولادته بقليل وحمل اسم أدهم.أدهم أحمد دياب يعيش اليوم خارج مصر وتزوج بدوره ولديه طفلة. تعرفوا على حفيد رشدي أباظة الشاب أدهم أحمد دياب والذي يشبهه بشكل كبير في الصورة المرفقة: ليالينا Saida Online