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فرع صيدا القديمة في التنظيم الشعبي الناصري يكرم كابتن فريق نادي شباب البلد ”علي سعد” أرسل الخبر



المباراة التي شهدت حماساً كبيراً حضرها أمين سر فرع صيدا القديمة في التنظيم الشعبي الناصري محمد الرفاعي، ورئيس نادي شباب البلد الرياضي حسين البواب، وعدد من الرياضيين والشباب. كما حضر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية الخيرية في إطار السلامة العامة.

وفي ختام المباراة جرى توزيع الميداليات على لاعبي الفريقين. كما قدم رئيس نادي شباب البلد حسين البواب درعاً تذكارية للكابتن "علي سعد" عربون تقدير على تألقه المستمر في صفوف نادي شباب البلد الرياضي.





























































تكريماً لكابتن نادي شباب البلد الرياضي "علي سعد" وبدعوة من فرع صيدا القديمة في التنظيم الشعبي الناصري أقيمت مباراة على أرض النادي المعني في صيدا القديمة بين فريقي نادي شباب البلد الرياضي والنادي المعني، وانتهت بفوز النادي المعني بنتيجة 2 مقابل صفر.المباراة التي شهدت حماساً كبيراً حضرها أمين سر فرع صيدا القديمة في التنظيم الشعبي الناصري محمد الرفاعي، ورئيس نادي شباب البلد الرياضي حسين البواب، وعدد من الرياضيين والشباب. كما حضر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية الخيرية في إطار السلامة العامة.وفي ختام المباراة جرى توزيع الميداليات على لاعبي الفريقين. كما قدم رئيس نادي شباب البلد حسين البواب درعاً تذكارية للكابتن "علي سعد" عربون تقدير على تألقه المستمر في صفوف نادي شباب البلد الرياضي. صيدا أون لاين Saida Online