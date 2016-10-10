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فرع المعلومات في صيدا يوقف مطلوبا بعشر مذكرات توقيف بجرائم مخدرات أرسل الخبر



وقد سلم الموقوف الى مخفر صيدا الجديدة لاستكمال التحقيق معه قبل احالته للقضاء المختص.

اشارة الى ان القوى الامنية تقوم بحملة كبيرة ضد تجار ومتعاطي المخدرات في صيدا وقد تم توقيف عشرات المطلوبين في الاشهر الماضية. بعد الرصد والمتابعة تمكنت دورية من فرع المعلومات في صيدا بتوقيف الفلسطيني (عزيز ع.) وهو مطلوب بعشر مذكرات توقيف بجرائم المخدرات.وقد سلم الموقوف الى مخفر صيدا الجديدة لاستكمال التحقيق معه قبل احالته للقضاء المختص.اشارة الى ان القوى الامنية تقوم بحملة كبيرة ضد تجار ومتعاطي المخدرات في صيدا وقد تم توقيف عشرات المطلوبين في الاشهر الماضية. صيدا أون لاين