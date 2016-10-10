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بالصور: كارثة وفاة ركاب زورق صيدا قد تتكرر في أي لحظة بسبب غياب الرقابة !!! أرسل الخبر





والمفاجأة ان تلك اجراءات السلامة العامة تلك "تبخرت" بين ليلة وضحاها، حيث رصدت كاميرا موقع صيدا اون لاين زورقا سياحيا على متنه 16 شخصا خمسة منهم فقط يرتدون سترة النجاة التي كانت من اهم الشروط التي وضعتها بلدية صيدا لاستئناف الرحلات.



ومما زاد الطين بلة قيام احد الركاب بالاستلقاء على مقدمة الزورق لاخذ "سيلفي" اضافة الى وقوف اشخاص اخرين بطريقة تشكل خطرا على حياتهم.



موقع صيدا اون لاين يضع هذه الصور برسم بلدية صيدا ويدعو لاجراء تحقيق سريع لمحاسبة المقصرين من اصحاب المراكب، ويسأل اين هو مراقب وزارة النقل الذي أعلن انه سيتواجد للتأكد من شروط السلامة العامة.



اشارة الى ان اجتماعاً استثنائياً كان قد عقد في بلدية صيدا بعد كارثة غرق الزورق بدعوة من رئيس البلدية المهندس محمد السعودي وبحضور مدير عام وزارة النقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي وممثلين عن الاجهزة الامنية في صيدا والجنوب وفرق الانقاذ البحري ونقابة الغواصين المحترفين، حدد المسؤوليات ووضع شروطا على اصحاب المراكب للسماح لهم بعودة العمل منها:



أولا : وضع مراقب من قبل وزارة النقل لمراقبة المراكب والتأكد من توفر كافة عوامل السلامة العامة والامان على متنها.

ثانيا : التزام كل مركب بالعدد المسموح به لنقل الركاب.



ثالثا : وضع مقاعد ثابته بالعدد المسموح به للركاب في كل مركب من (15 – 20 راكبا فقط ) ومنع الوقوف في المركب لاي كان او وضع كرسي متحركة على متنه منعا باتا.



رابعا : ارتداء سترات النجاة قبل اقلاع اي مركب من مرفأ صيدا ومن الزيرة.



خامسا : منع المراكب المؤلفة من طابقين من العمل كون وزارة النقل لم تمنح رخصة لها وتعتبر مخالفة للقانون.







بعد كارثة غرق زورق صيدا السياحي منذ حوالي الشهر ووفاة ثلاثة اشخاص كانوا على متنه، اصدرت بلدية صيدا قرارا بوقف حركة المراكب السياحية في بحر صيدل قبل ان تستأنف حركة المراكب بين ميناء المدينة وجزيرتها وبالعكس بعد التحقق من التزام اصحاب الزوارق السياحية ومراكب النزهة بتأمين شروط السلامة العامة على متن هذه المراكب سواء لجهة التزامهم بعدد الركاب الذي تسمح به قدرة كل مركب، ذهابا وايابا ،او لجهة تزويد الركاب بسترات النجاة والزامهم بإرتدائها او لجهة احصاء ركاب كل رحلة ووضع لائحة بأسمائهم، فضلا عن ضرورة اخضاع المراكب نفسها للمعاينة التقنية والميكانيكية الدورية.والمفاجأة ان تلك اجراءات السلامة العامة تلك "تبخرت" بين ليلة وضحاها، حيث رصدت كاميرا موقع صيدا اون لاين زورقا سياحيا على متنه 16 شخصا خمسة منهم فقط يرتدون سترة النجاة التي كانت من اهم الشروط التي وضعتها بلدية صيدا لاستئناف الرحلات.ومما زاد الطين بلة قيام احد الركاب بالاستلقاء على مقدمة الزورق لاخذ "سيلفي" اضافة الى وقوف اشخاص اخرين بطريقة تشكل خطرا على حياتهم.موقع صيدا اون لاين يضع هذه الصور برسم بلدية صيدا ويدعو لاجراء تحقيق سريع لمحاسبة المقصرين من اصحاب المراكب، ويسأل اين هو مراقب وزارة النقل الذي أعلن انه سيتواجد للتأكد من شروط السلامة العامة.اشارة الى ان اجتماعاً استثنائياً كان قد عقد في بلدية صيدا بعد كارثة غرق الزورق بدعوة من رئيس البلدية المهندس محمد السعودي وبحضور مدير عام وزارة النقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي وممثلين عن الاجهزة الامنية في صيدا والجنوب وفرق الانقاذ البحري ونقابة الغواصين المحترفين، حدد المسؤوليات ووضع شروطا على اصحاب المراكب للسماح لهم بعودة العمل منها:أولا : وضع مراقب من قبل وزارة النقل لمراقبة المراكب والتأكد من توفر كافة عوامل السلامة العامة والامان على متنها.ثانيا : التزام كل مركب بالعدد المسموح به لنقل الركاب.ثالثا : وضع مقاعد ثابته بالعدد المسموح به للركاب في كل مركب من (15 – 20 راكبا فقط ) ومنع الوقوف في المركب لاي كان او وضع كرسي متحركة على متنه منعا باتا.رابعا : ارتداء سترات النجاة قبل اقلاع اي مركب من مرفأ صيدا ومن الزيرة.خامسا : منع المراكب المؤلفة من طابقين من العمل كون وزارة النقل لم تمنح رخصة لها وتعتبر مخالفة للقانون. خاص صيدا أون لاين Saida Online