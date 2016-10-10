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قضية مراكب صيدا تتفاعل وكزبر يوضح ويشكر موقع صيدا اون لاين أرسل الخبر



وقد تابع رئيس جمعية اصدقاء زيرة صيدا وعضو مجلس بلدية صيدا كامل كزبر الموضوع وتواصل مع صاحب المركب ورئيسة مرفأ صيدا ميريام سليمان.



واشار كزبر في مقابلة خاصة مع موقع صيدا اون لاين ان ركاب المركب ارتدوا سترات النجاة عند اقلاعهم من مرفأ صيدا بوجود مراقب وزارة النقل، وبعد جولة للمركب في البحر وقبل وصولهم الى الميناء قام العدد الاكبر منهم بخلع سترات النجاة وعمد بعضهم الى اخذ صور تذكارية.

واكد كزبر ان سائق المركب طلب من الركاب ارتداء سترات النجاة وعدم خلعها الا عند وصولهم الى المرفأ مع الاشارة الى ان رخصة المركب هي عشرون راكبا وقد التزم بها صاحب المركب.

وقد شكر كزبر ادارة موقع صيدا اون لاين لوضعهم هذا الإخبار في تصرف بلدية صيدا ووزارة النقل مؤكدا ان الصورة حقيقية وقد التقطت بالامس عند الساعة العاشرة والنصف صباحا، معتبرا ان الاعلام شريك في تطبيق القوانين اضافة الى انماء المدينة والحفاظ عليها.

وكشف كزبر ان اجتماعاً طارئاً سيعقد غدا في بلدية صيدا لمتابعة هذا الموضوع وللتأكد من تطبيق الجميع للشروط التي تم وضعها من قبل وزارة النقل والبلدية فيما خص المراكب السياحية في صيدا.

من جهتها تؤكد ادارة موقع صيدا اون لاين ان الهدف الاساسي من نشر هذا التحقيق هو سلامة المواطنين وتنبيه الجميع بضرورة التقيد بشروط السلامة العامة لان هذه المدينة تستحق ان تكون الافضل بجهود جميع ابنائها.







بعدما اثار موقع صيدا اون لاين موضوع المراكب السياحية في مدينة صيدا وبعد رصده احد المراكب وعلى متنه 16 شخصاً بينهم 11 شخصاً لا يرتدون سترة النجاة، تفاعلت القضية وفتح تحقيق سريع بالموضوع.وقد تابع رئيس جمعية اصدقاء زيرة صيدا وعضو مجلس بلدية صيدا كامل كزبر الموضوع وتواصل مع صاحب المركب ورئيسة مرفأ صيدا ميريام سليمان.واشار كزبر في مقابلة خاصة مع موقع صيدا اون لاين ان ركاب المركب ارتدوا سترات النجاة عند اقلاعهم من مرفأ صيدا بوجود مراقب وزارة النقل، وبعد جولة للمركب في البحر وقبل وصولهم الى الميناء قام العدد الاكبر منهم بخلع سترات النجاة وعمد بعضهم الى اخذ صور تذكارية.واكد كزبر ان سائق المركب طلب من الركاب ارتداء سترات النجاة وعدم خلعها الا عند وصولهم الى المرفأ مع الاشارة الى ان رخصة المركب هي عشرون راكبا وقد التزم بها صاحب المركب.وقد شكر كزبر ادارة موقع صيدا اون لاين لوضعهم هذا الإخبار في تصرف بلدية صيدا ووزارة النقل مؤكدا ان الصورة حقيقية وقد التقطت بالامس عند الساعة العاشرة والنصف صباحا، معتبرا ان الاعلام شريك في تطبيق القوانين اضافة الى انماء المدينة والحفاظ عليها.وكشف كزبر ان اجتماعاً طارئاً سيعقد غدا في بلدية صيدا لمتابعة هذا الموضوع وللتأكد من تطبيق الجميع للشروط التي تم وضعها من قبل وزارة النقل والبلدية فيما خص المراكب السياحية في صيدا.من جهتها تؤكد ادارة موقع صيدا اون لاين ان الهدف الاساسي من نشر هذا التحقيق هو سلامة المواطنين وتنبيه الجميع بضرورة التقيد بشروط السلامة العامة لان هذه المدينة تستحق ان تكون الافضل بجهود جميع ابنائها. صيدا أون لاين Saida Online