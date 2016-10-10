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لماذا تخاف القطط من الخيار .. تفسير للفيديو الشهير أرسل الخبر



وحسب أخصائيي السلوك الحيواني، فإن ردة فعل القطط يعود لفجئية الموقف، حيث يتم وضع كائن غريب إلى جوارهم بينما رؤوسهم في وعاء الطعام، والقطط تتوجس من الأشياء غير المألوفة لديهم، وترى الألوان بطريقة مختلفة عن الإنسان وكأنها مصابة بعمى الألوان، الأمر الذي قد يسبب لها الذعر عند رؤية الخيار الأخضر لأنها ترى هذا اللون أقرب إلى الرمادي.

كما تحدثت تقارير سابقة عن أن ردة فعل القطط على وجود هذه الثمرة خلفهم أقرب للجنون بفعل اقتحام منطقة الراحة لديهم، فالقط قبل تناول طعامه يدرس المكان المحيط به ليطمئن أثناء الأكل، وإقلاق القط عبر وضع شيء لم يكن موجودا في منطقة الأمان يثير لديه الفزع والخوف ويتصرف بطريقة أقرب للجنون قد تؤدي لإيذاء نفسه أو إيذاء الآخرين، وقد تستمر حالة الهستيريا لدى القط لأيام.



ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بمقاطع فيديو ترصد ذعر القطط من الخيار، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات.وحسب أخصائيي السلوك الحيواني، فإن ردة فعل القطط يعود لفجئية الموقف، حيث يتم وضع كائن غريب إلى جوارهم بينما رؤوسهم في وعاء الطعام، والقطط تتوجس من الأشياء غير المألوفة لديهم، وترى الألوان بطريقة مختلفة عن الإنسان وكأنها مصابة بعمى الألوان، الأمر الذي قد يسبب لها الذعر عند رؤية الخيار الأخضر لأنها ترى هذا اللون أقرب إلى الرمادي.كما تحدثت تقارير سابقة عن أن ردة فعل القطط على وجود هذه الثمرة خلفهم أقرب للجنون بفعل اقتحام منطقة الراحة لديهم، فالقط قبل تناول طعامه يدرس المكان المحيط به ليطمئن أثناء الأكل، وإقلاق القط عبر وضع شيء لم يكن موجودا في منطقة الأمان يثير لديه الفزع والخوف ويتصرف بطريقة أقرب للجنون قد تؤدي لإيذاء نفسه أو إيذاء الآخرين، وقد تستمر حالة الهستيريا لدى القط لأيام. وكالات Saida Online