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وفد من "تحالف القوى الفلسطينية" يزور العميد اللينو في عين الحلوة أرسل الخبر



وقد بحث الطرفان مختلف الأوضاع في مخيم عين الحلوة وضرورة العمل الجاد لحفظ أمنه والجوار اللبناني وتوفير الهدوء والاستقرار لأبنائه، موجهين التحية "لانتفاضة أهلنا في الداخل"، مثمنين العملية البطولية في القدس وموجهين "تحية إكبار للشهيد مصباح ابو صبيح أسد الأقصى منفذ العملية".

زار وفد من "تحالف القوى الفلسطينية" في منطقة صيدا رئيس التيار الإصلاحي لحركة "فتح" في لبنان العميد محمود عبد الحميد عيسى "اللينو" في منزله في عين الحلوة وذلك في اطار جولة يقوم بها وفد التحالف على مسؤولي وممثلي القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية في المنطقة.وقد بحث الطرفان مختلف الأوضاع في مخيم عين الحلوة وضرورة العمل الجاد لحفظ أمنه والجوار اللبناني وتوفير الهدوء والاستقرار لأبنائه، موجهين التحية "لانتفاضة أهلنا في الداخل"، مثمنين العملية البطولية في القدس وموجهين "تحية إكبار للشهيد مصباح ابو صبيح أسد الأقصى منفذ العملية". صيدا أون لاين Saida Online