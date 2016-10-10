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بالصور... حماس تتقبل التهاني والتبريكات في بلدية صيدا بإستشهاد "اسد الاقصى" أرسل الخبر



وتحدث ممثل حركة "حماس" في لبنان علي بركة، فقال "اننا نحي اهلنا في القدس والاقصى ونشكرهم على هذه الهدية المباركة، عملية القدس، والتي ارسلت رسالة للعدو قبل الصديق ان الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولن يتخلى عن الاقصى، وان الشعب الفلسطيني يعرف طريقه جيدا، طريق الجهاد والمقاومة والتحرير والعودة"، مضيفاً "ان العملية النوعية هي رسالة للعدو الصهيوني انه لدينا رجال وأسود مثل "أسد الاقصى" مصباح ابو صبيح، الذي رفع رؤوسنا عالياً وهو يؤكد ان الشعب الفلسطيني معطاء وسيواصل الطريق حتى القدس ان شاء الله."

وتحدث عضو المكتب السياسي لـ "جبهة التحرير الفلسطينية" صلاح اليوسف فإعتبر ان "هذه العملية المباركة تؤكد ان الشعب الفلسطيني لن يسقط خيار المقاومة، وهو ماضٍ في طريق التحرير مهما غلت التضحيات"، داعيا الى "الوحدة وتناسي الخلافات على اعتبارها اجمل هدية تقدم لدعم صمود اهلنا في القدس والاقصى وكل فلسطين والشتات".





اقامت حركة "حماس" حفل استقبال لتقبل التهاني والتبريكات بإستشهاد "أسد الاقصى" مصباح ابو صبيح وذلك في قاعة بلدية صيدا، بمشاركة ممثلين عن القوى والاحزاب اللبنانية والفلسطينية.وتحدث ممثل حركة "حماس" في لبنان علي بركة، فقال "اننا نحي اهلنا في القدس والاقصى ونشكرهم على هذه الهدية المباركة، عملية القدس، والتي ارسلت رسالة للعدو قبل الصديق ان الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولن يتخلى عن الاقصى، وان الشعب الفلسطيني يعرف طريقه جيدا، طريق الجهاد والمقاومة والتحرير والعودة"، مضيفاً "ان العملية النوعية هي رسالة للعدو الصهيوني انه لدينا رجال وأسود مثل "أسد الاقصى" مصباح ابو صبيح، الذي رفع رؤوسنا عالياً وهو يؤكد ان الشعب الفلسطيني معطاء وسيواصل الطريق حتى القدس ان شاء الله."وتحدث عضو المكتب السياسي لـ "جبهة التحرير الفلسطينية" صلاح اليوسف فإعتبر ان "هذه العملية المباركة تؤكد ان الشعب الفلسطيني لن يسقط خيار المقاومة، وهو ماضٍ في طريق التحرير مهما غلت التضحيات"، داعيا الى "الوحدة وتناسي الخلافات على اعتبارها اجمل هدية تقدم لدعم صمود اهلنا في القدس والاقصى وكل فلسطين والشتات". صيدا أون لاين Saida Online