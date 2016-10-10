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بالصور: صاحب الرقبة المتدلية أجرى عمليته الجراحية شاهد كيف اصبح بعدها أرسل الخبر



وكان المراهق Mahendra Ahirwar البالغ من العمر 13 عاماً يُعاني من حالةٍ مرضيّة نادرة جداً تسبّبت بإضعاف عضلات عنقه لدرجةٍ أنّ رأسه انحنى 180 درجة إلى اليمين.

وواجه ماهندرا نتيجة هذه الحالة النادرة صعوبة كبيرة في الوقوف أو المشي وكان دائماً بحاجةٍ إلى مساعدة أثناء تناول الطعام أو دخول المرحاض.

لكن حياة ماهندرا تغيّرت بشكلٍ جذري بفضل امرأة انكليزيّة تُدعى جولي جونز تعيش في ليفربول التي جمعت مبلغ 15000 ألف دولار كي يُجري العمليّة في عنقه.

وقال والد المراهق لموقع MailOnline "إنّها أعجوبة، فهو يبدو بحالة مذهلة وحياته تغيّرت تماماً وهو سعيد جداً اليوم".







تمكّن مراهق هندي عاش طوال حياته برأس متدلٍ إلى جانبٍ واحد من الرؤية بشكلٍ مستقيم بعدما خضع لعمليّةٍ جراحيّة ناجحة غيّرت حياته.وكان المراهق Mahendra Ahirwar البالغ من العمر 13 عاماً يُعاني من حالةٍ مرضيّة نادرة جداً تسبّبت بإضعاف عضلات عنقه لدرجةٍ أنّ رأسه انحنى 180 درجة إلى اليمين.وواجه ماهندرا نتيجة هذه الحالة النادرة صعوبة كبيرة في الوقوف أو المشي وكان دائماً بحاجةٍ إلى مساعدة أثناء تناول الطعام أو دخول المرحاض.لكن حياة ماهندرا تغيّرت بشكلٍ جذري بفضل امرأة انكليزيّة تُدعى جولي جونز تعيش في ليفربول التي جمعت مبلغ 15000 ألف دولار كي يُجري العمليّة في عنقه.وقال والد المراهق لموقع MailOnline "إنّها أعجوبة، فهو يبدو بحالة مذهلة وحياته تغيّرت تماماً وهو سعيد جداً اليوم". LBCI | DAILYMAIL Saida Online