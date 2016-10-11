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"داعش" يعلن مقتل "وزير إعلامه" في سوريا أرسل الخبر



وأكد البيان مقتل ما يسمى بـ"أمير ديوان الإعلام المركزي"، دون مزيد من التفاصيل حول كيفية مقتله.

ونعى التنظيم في بيان نشر على الإنترنت وائل عادل حسن سلمان الفياض المعروف باسم أبو محمد الفرقان والذي وصفه بأنه "أمير ديوان الإعلام المركزي". وأشار البيان إليه بلقبه فقط. ولم يذكر البيان متى أو أين أو كيف قتل.

وبذلك يلحق الغرقان، بالمتحدث الرسمي لدى التنظيم أبو محمد العدناني، الذي قُتل أيضاً بغارة أميركية في سوريا في آب الماضي.



أكد تنظيم "داعش" مقتل مسؤوله الإعلامي الذي قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه قتل في ضربة جوية قادتها الولايات المتحدة بمحافظة الرقة السورية الشهر الماضي.وأكد البيان مقتل ما يسمى بـ"أمير ديوان الإعلام المركزي"، دون مزيد من التفاصيل حول كيفية مقتله.ونعى التنظيم في بيان نشر على الإنترنت وائل عادل حسن سلمان الفياض المعروف باسم أبو محمد الفرقان والذي وصفه بأنه "أمير ديوان الإعلام المركزي". وأشار البيان إليه بلقبه فقط. ولم يذكر البيان متى أو أين أو كيف قتل.وبذلك يلحق الغرقان، بالمتحدث الرسمي لدى التنظيم أبو محمد العدناني، الذي قُتل أيضاً بغارة أميركية في سوريا في آب الماضي. وكالات Saida Online