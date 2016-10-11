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القبض على مطلوب في صيدا بتهمة سرقة مستودع في عبرا والانتماء الى جند الشام أرسل الخبر



والموقوف مطلوب بمذكرة توقيف للقضاء اللبناني بجرم سرقة حوالي 73 مليون ليرة لبنانية من مستودع مشموشي في عبرا شرق صيدا بالاشتراك مع اخرين اضافة الى انتمائه لتنظيم جند الشام.

وقد سلم الموقوف الى القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني بحقه.

اشارة الى انه الشخص الثاني الذي يتم توقيفه على خلفية سرقة مستودع مشموشي في عبرا بعدما تم توقيف

الفلسطيني (محمود م.) منذ حوالي الشهر والنصف في منطقة البركسات داخل مخيم عين الحلوة من قبل قوات الامن الوطني الفلسطيني ومن ثم تسليمه الى مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب. تمكنت دورية من مفرزة استقصاء المركزية في وحدة امن السفارات في قوة الأمن الداخلي من توقيف الفلسطيني (محمد م.) من مواليد 1994 في محلة بستان الكبير في صيدا.والموقوف مطلوب بمذكرة توقيف للقضاء اللبناني بجرم سرقة حوالي 73 مليون ليرة لبنانية من مستودع مشموشي في عبرا شرق صيدا بالاشتراك مع اخرين اضافة الى انتمائه لتنظيم جند الشام.وقد سلم الموقوف الى القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني بحقه.اشارة الى انه الشخص الثاني الذي يتم توقيفه على خلفية سرقة مستودع مشموشي في عبرا بعدما تم توقيفالفلسطيني (محمود م.) منذ حوالي الشهر والنصف في منطقة البركسات داخل مخيم عين الحلوة من قبل قوات الامن الوطني الفلسطيني ومن ثم تسليمه الى مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب. صيدا أون لاين Saida Online