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بعد خبر تقاضيها المال مقابل ليلة مع شيخ.. ديانا فاخوري تردّ! أرسل الخبر



وعمّا إذا كان من الممكن رؤيتها في برنامج خاص، قالت فاخوري إن "البرنامج يحتاج الى التمويل، وأنا على دراية تامة بالوضع الاعلامي اليوم".

وحول النقد والمديح اللذين يتوجه بهما الاعلاميون والمشاهدون الى ديانا، فاكدت بأن غالبيتهم لا ينتقدونها بل يمدحونها وهذا الامر يعجبها. وردًا على سؤال عن حركة شفتيها، فقالت: "هكذا تعلمت الاداء ومن يتقن اللغة العربية يعلم أن هذه الطريقة الصحيحة فمن لا يركز على السمع يفهم من حركة الشفتين".

وعن نشرة أخبار "الجديد"، قالت فاخوري إنهم "ليسوا مهنيين ومقدمة النشرة لا يمكن أن تكون طويلة ولا يوجد اي تلفزيون بالعالم يحول مقدمة نشرته لانتقاد شخصي لصاحب مؤسسة اعلامية، ورأت أن "الشاشة التي تقدم الأخبار بطريقة موضوعية هي تلفزيون لبنان".

وأجابت فاخوري عن السبب الذي جعلها تنتقد ديما صادق مع الاعلامي نيشان في حين مدحتها مع الممثل عادل كرم، قائلة إنها لم تعد تتذكر، وأضافت: "أنا قلت في المقابلة إن الناس من يرون تلك الامور وليس أنا، أمّا أنا فأراها ناجحة ولديها "ستايل" خاص بها". وإذا كانت ترى أنه من الممكن انضمامها الى "MTV"، فعلقت بالقول: "لقد حاولوا أن تكون من ضمن فريق العمل ولكن لم ينجح الامر".

وردًا على ما تداولته عناوين الصحافة عن الرسائل النصية التي وصلت حول تقاضي ديانا فاخوري مبلغًا ماديًا مقابل تمضية ليلة مع شيخ، رفضت ديانا فاخوري بداية التحدث في الموضوع، معتبرة أن الذي حصل أصبح من الماضي، لافتة إلى أنها سحبت الدعوى التي كانت قد رفعتها ضدّ مخترع الخبر، مضيفة: "لقد تصالحنا"، وامتنعت عن ذكر اسمه تجنبا للمشاكل.

أمّا عن وجود مشروع زواج قريب، فردّت: "كلا لن ارتبط قريبًا". أشارت الاعلامية ديانا فاخوري، إلى أنها لا تعتبر نفسها نجمة، بل مذيعة أخبار، وذلك في حديث لإذاعة "صوت لبنان" (93.3).وعمّا إذا كان من الممكن رؤيتها في برنامج خاص، قالت فاخوري إن "البرنامج يحتاج الى التمويل، وأنا على دراية تامة بالوضع الاعلامي اليوم".وحول النقد والمديح اللذين يتوجه بهما الاعلاميون والمشاهدون الى ديانا، فاكدت بأن غالبيتهم لا ينتقدونها بل يمدحونها وهذا الامر يعجبها. وردًا على سؤال عن حركة شفتيها، فقالت: "هكذا تعلمت الاداء ومن يتقن اللغة العربية يعلم أن هذه الطريقة الصحيحة فمن لا يركز على السمع يفهم من حركة الشفتين".وعن نشرة أخبار "الجديد"، قالت فاخوري إنهم "ليسوا مهنيين ومقدمة النشرة لا يمكن أن تكون طويلة ولا يوجد اي تلفزيون بالعالم يحول مقدمة نشرته لانتقاد شخصي لصاحب مؤسسة اعلامية، ورأت أن "الشاشة التي تقدم الأخبار بطريقة موضوعية هي تلفزيون لبنان".وأجابت فاخوري عن السبب الذي جعلها تنتقد ديما صادق مع الاعلامي نيشان في حين مدحتها مع الممثل عادل كرم، قائلة إنها لم تعد تتذكر، وأضافت: "أنا قلت في المقابلة إن الناس من يرون تلك الامور وليس أنا، أمّا أنا فأراها ناجحة ولديها "ستايل" خاص بها". وإذا كانت ترى أنه من الممكن انضمامها الى "MTV"، فعلقت بالقول: "لقد حاولوا أن تكون من ضمن فريق العمل ولكن لم ينجح الامر".وردًا على ما تداولته عناوين الصحافة عن الرسائل النصية التي وصلت حول تقاضي ديانا فاخوري مبلغًا ماديًا مقابل تمضية ليلة مع شيخ، رفضت ديانا فاخوري بداية التحدث في الموضوع، معتبرة أن الذي حصل أصبح من الماضي، لافتة إلى أنها سحبت الدعوى التي كانت قد رفعتها ضدّ مخترع الخبر، مضيفة: "لقد تصالحنا"، وامتنعت عن ذكر اسمه تجنبا للمشاكل.أمّا عن وجود مشروع زواج قريب، فردّت: "كلا لن ارتبط قريبًا". لبنان 24 Saida Online