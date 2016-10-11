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“تعميم صورة إنتحاري مفترض؟!” أرسل الخبر



واشار البيان، أن رحّال غادر منزله بتاريخ 6/08/2016 ولم يعد حتى تاريخه، لذلك طلبت من أي شخص يمتلك معلومات عن الشخص المشار إليه الحضور إلى مركز مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في سراي طرابلس او الاتصال عبر الهاتف على الارقام: 441527/06، 443889/06.

التعميم، أعاد للاذهان الأسلوب الذي كان معتمداً لدى الأجهزة الأمنية سابقاً في محاولة كشف بعض المتورطين بجرائم إرهابية، إن كان من الذين ينشطون ضمن جماعات تسعى الأجهزة إلى تفكيكها، أو من الإنتحاريين الذين فجّروا أنفسهم وعملت القوى الأمنية على نشر معلومات عن أنهم “مفقودين” ومن ثم كشفت أنهم إنتحاريين، حيث تكرّر الأمر في مرتين سابقتين خلال متفجرتي الشارع العريض – حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية.

وإذ رفضت مصادر قوى الأمن الداخلي التعليق على سؤال “ليبانون ديبايت” حول إمكانية أن يكون الشخص المعمّمة صورته إنتحارياً مفترضاً، كشفت أن “علاء الدين رحال متزوج وله ولد وإن من قدم بلاغ إختفاءه زوجته”، في حين رجحت مصادر أمنية أخرى لموقعنا، أن يكون الشخص الظاهر في الصورة “قد توارى نتيجة إنضمامه إلى جهات مسلحة تنشط داخل الاراضي السورية، وهو ما يبرّر إستمرار إنقطاع المعلومات عنه حتى تاريخه”.

يأتي ذلك في ظل إرتفاع منسوب التهديدات الأمنية، خاصة بعد إنجازات الأجهزة العسكرية في كبح جماح وتوقيف العديد من المخططات الارهابية التي كانت ستطول مرافق حيوية ومواقع دينية وعسكرية متعددة. عممت قوى الأمن الداخلي يوم أمس، عبر شعبة العلاقات الإعلامية، بلاغ مع صورة شمسية لمفقود سوري من مواليد عام 1986 يدعى “علاء الدين رحال” يقيم في شارع باب التبانة في طرابلس.واشار البيان، أن رحّال غادر منزله بتاريخ 6/08/2016 ولم يعد حتى تاريخه، لذلك طلبت من أي شخص يمتلك معلومات عن الشخص المشار إليه الحضور إلى مركز مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في سراي طرابلس او الاتصال عبر الهاتف على الارقام: 441527/06، 443889/06.التعميم، أعاد للاذهان الأسلوب الذي كان معتمداً لدى الأجهزة الأمنية سابقاً في محاولة كشف بعض المتورطين بجرائم إرهابية، إن كان من الذين ينشطون ضمن جماعات تسعى الأجهزة إلى تفكيكها، أو من الإنتحاريين الذين فجّروا أنفسهم وعملت القوى الأمنية على نشر معلومات عن أنهم “مفقودين” ومن ثم كشفت أنهم إنتحاريين، حيث تكرّر الأمر في مرتين سابقتين خلال متفجرتي الشارع العريض – حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية.وإذ رفضت مصادر قوى الأمن الداخلي التعليق على سؤال “ليبانون ديبايت” حول إمكانية أن يكون الشخص المعمّمة صورته إنتحارياً مفترضاً، كشفت أن “علاء الدين رحال متزوج وله ولد وإن من قدم بلاغ إختفاءه زوجته”، في حين رجحت مصادر أمنية أخرى لموقعنا، أن يكون الشخص الظاهر في الصورة “قد توارى نتيجة إنضمامه إلى جهات مسلحة تنشط داخل الاراضي السورية، وهو ما يبرّر إستمرار إنقطاع المعلومات عنه حتى تاريخه”.يأتي ذلك في ظل إرتفاع منسوب التهديدات الأمنية، خاصة بعد إنجازات الأجهزة العسكرية في كبح جماح وتوقيف العديد من المخططات الارهابية التي كانت ستطول مرافق حيوية ومواقع دينية وعسكرية متعددة. ليبانون ديبايت Saida Online