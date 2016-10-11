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رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا الجنوب يستقبل السفير الجزائري في لبنان أرسل الخبر



الزيارة كانت مناسبة تداول فيها صالح والسفير الجزائري بالحجم الحالي للتبادل التجاري بين البلدين وسبل تطوير العلاقات والمجاﻻت المتاحة للتعاون بين رجال اﻻعمال واصحاب القطاعات المنتجة في الجنوب اللبناني ونظرائهم في الجزائر .

رئيس غرفة التجارة السيد محمد صالح شكر للسفير بوزيان زيارته للغرفة منوها بعلاقة اﻻخوة والصداقة بين لبنان والجزائر ، مشددا على اهمية اقامة مجلس لرجال اﻻعمال بين البلدين وتنشيط الزيارات واقامة المعارض المشتركة .

بدوره السفير الجزائري اعرب عن استعداده لبذل كل ما امكن لتطوير صيغ التعاون التجاري بين الجزائر ولبنان وخاصة بين رجال اﻻعمال واصحاب القطاعات المنتجة في الجنوب اللبناني والجزائر، مشددا على ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة لرجال اﻻعمال والمستثمرين في البلدين. واكد السفير الجزائري ان اللبناني يحتل مكانة في قلوب الجزائريين وهو دائما محط ترحيب في الجزائر .









في اطار تعزيز العلاقات التجارية واﻻقتصادية بين لبنان والجزائر ﻻسيما بين القطاعات المنتجة في الجنوب اللبناني ونظرائهم في الجزائر ، استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب السيد محمد حسن صالح في مقر الغرفة في مدينة صيدا سفير الجزائر لدى لبنان احمد بوزيان بحضور عدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة.الزيارة كانت مناسبة تداول فيها صالح والسفير الجزائري بالحجم الحالي للتبادل التجاري بين البلدين وسبل تطوير العلاقات والمجاﻻت المتاحة للتعاون بين رجال اﻻعمال واصحاب القطاعات المنتجة في الجنوب اللبناني ونظرائهم في الجزائر .رئيس غرفة التجارة السيد محمد صالح شكر للسفير بوزيان زيارته للغرفة منوها بعلاقة اﻻخوة والصداقة بين لبنان والجزائر ، مشددا على اهمية اقامة مجلس لرجال اﻻعمال بين البلدين وتنشيط الزيارات واقامة المعارض المشتركة .بدوره السفير الجزائري اعرب عن استعداده لبذل كل ما امكن لتطوير صيغ التعاون التجاري بين الجزائر ولبنان وخاصة بين رجال اﻻعمال واصحاب القطاعات المنتجة في الجنوب اللبناني والجزائر، مشددا على ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة لرجال اﻻعمال والمستثمرين في البلدين. واكد السفير الجزائري ان اللبناني يحتل مكانة في قلوب الجزائريين وهو دائما محط ترحيب في الجزائر . صيدا أون لاين Saida Online