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صورة نشرها فيصل القاسم تُشعل مواقع التواصل.. ما قصتها؟! أرسل الخبر



وعلق القاسم على الصورة قائلا: "صلاة آخر موضة في أحد مساجد الأسد بدمشق.. ممنوع السجود."

وعلق صاحب حساب Usama Zamzam قائلا: "كذبت يا فيصل القاسم فهذا دليل أنك لم تدخل مسجدا في حياتك حتى تميز لأن جوامع الشام تختلف عن هذا الطراز المغربي وأن من يعتلي المنبر يختلف في لباسه عن لباس أهل الشام هكذا أنت وجزيرتك تخدعون البشر." نشر الإعلامي السوري، فيصل القاسم، الثلاثاء صورة تردد أنها من أحد المساجد السورية في دمشق على حد تعبيره، الأمر الذي أثار موجة من الردود والتعليقات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.وعلق القاسم على الصورة قائلا: "صلاة آخر موضة في أحد مساجد الأسد بدمشق.. ممنوع السجود."وعلق صاحب حساب Usama Zamzam قائلا: "كذبت يا فيصل القاسم فهذا دليل أنك لم تدخل مسجدا في حياتك حتى تميز لأن جوامع الشام تختلف عن هذا الطراز المغربي وأن من يعتلي المنبر يختلف في لباسه عن لباس أهل الشام هكذا أنت وجزيرتك تخدعون البشر." CNN Saida Online