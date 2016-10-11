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زيارات تفقدية ولقاءات للرئيس السنيورة في صيدا أرسل الخبر



وقال الرئيس السنيورة على هامش الجولة ان" الهدف هو الاطلاع على ما تم انجازه على صعيد ما سبق ابديناه من ملاحظات حول تنظيم سواء قطاع الصيد او حركة المرفأ بشكل سليم ، وانا سعيد بما شاهدته اليوم بانه اصبح هناك انجاز ، وحتما هذا يجب ان يكون حافزا لإنجاز اخر في هذا المرفأ حتى نرفع من جهوزيته ومن خدماته للصيادين على امل ان تتوجه جهود اخرى لاستكمال المرفأ التجاري والنزهة لمدينة صيدا" .

بعد ذلك انتقل الرئيس السنيورة برفقة السعودي وشماس الى المدرسة العمانية النموذجية الرسمية في منطقة الدكرمان حيث جال على اقسامها ودخل قاعات التدريس والتقى عددا من المعلمين والطلاب واطلع من مدير المدرسة حذيفة الملاح على سير انطلاقة العام الدراسي .

واعرب السنيورة اثر الجولة عن سعادته بافتتاح هذه المدرسة التي تستضيف حوالي 850 تلميذا لبنانيا في الدوام النهاري، و550 تلميذا من النازحين السوريين في دوام مسائي مثمنا الجهود التي تبذل من قبل الادارة والمعلمين . وقال: أنتهز المناسبة لأشكرهم واتوقع منهم عملا اكبر في المستقبل لكي تكون هذه المدرسة جديرة باسمها كمدرسة نموذجية وايضا جديرة باسمها كمدرسة عمانية نموذجية ، واعتقد الخطوات التي تم القيام بها - مشكورين من قاموا بها - بالتالي ستتكرر حتى تصبح هذه المدرسة من اكبر المدارس العاملة في صيدا.

ثم زار الرئيس السنيورة برفقة السعودي وشماس معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في سينيق متفقدين مكان الحريق الذي اندلع في الباحة الخلفية للمعمل مؤخرا ومطمئنين من المدير التنفيذي لشركة IBC المشغلة للمعمل المهندس نبيل زنتوت الى سير تشغيل المعمل والى ان الحريق لم يؤثر على عمله .

وبعد الظهر التقى الرئيس السنيورة في مكتبه في الهلالية وفدا من المجلس الأهلي لمكافحة الادمان برئاسة رئيسته عرب كلش وضعه في ما يقوم به المجلس من برامج وانشطة على صعيد مكافحة المخدرات وعلاج حالات الإدمان من خلال المركز الوقائي الإجتماعي .

كما التقى الرئيس السنيورة وبحضور رئيس البلدية المهندس محمد السعودي وفدا من جمعية اصدقاء شاطىء وزيرة صيدا برئاسة كامل كزبر حيث جرى البحث في الاجراءات التي اتخذت بالتعاون مع المديرية العامة للنقل والبلدية فيما يتعلق بشروط السلامة العامة في حركة ابحار الزوارق السياحية. كما جرى تقييم للموسم الصيفي على جزيرة صيدا وشاطىء المدينة والحركة السياحية الناشطة التي شهدتها الزيرة خصوصا .







































ثلاث محطات انمائية وتربوية وبيئية كانت محور جولة قام بها الرئيس فؤاد السنيورة في مدينة صيدا ، واستهلها بتفقد اعمال التأهيل والتنظيف الجارية في مرفأ صيدا وميناء الصيادين من قبل المديرية العامة للنقل بهدف رفع جهوزيته وتمهيدا لإطلاق مشروع تحويله الى ميناء متطور للصيادين بالتزامن مع انجاز المرفأ الحديث جنوبي الموقع الحالي، ورافق السنيورة رئيس البلدية المهندس محمد السعودي وعضو المجلس البلدي حسن شماس ، حيث توقفوا لبعض الوقت عند الرصيف التجاري مطلعين من رئيسة المرفأ ميريام سليمان على سير العمل وما انجز من اعمال تأهيل وتنظيم للنشاط الملاحي عليه.وقال الرئيس السنيورة على هامش الجولة ان" الهدف هو الاطلاع على ما تم انجازه على صعيد ما سبق ابديناه من ملاحظات حول تنظيم سواء قطاع الصيد او حركة المرفأ بشكل سليم ، وانا سعيد بما شاهدته اليوم بانه اصبح هناك انجاز ، وحتما هذا يجب ان يكون حافزا لإنجاز اخر في هذا المرفأ حتى نرفع من جهوزيته ومن خدماته للصيادين على امل ان تتوجه جهود اخرى لاستكمال المرفأ التجاري والنزهة لمدينة صيدا" .بعد ذلك انتقل الرئيس السنيورة برفقة السعودي وشماس الى المدرسة العمانية النموذجية الرسمية في منطقة الدكرمان حيث جال على اقسامها ودخل قاعات التدريس والتقى عددا من المعلمين والطلاب واطلع من مدير المدرسة حذيفة الملاح على سير انطلاقة العام الدراسي .واعرب السنيورة اثر الجولة عن سعادته بافتتاح هذه المدرسة التي تستضيف حوالي 850 تلميذا لبنانيا في الدوام النهاري، و550 تلميذا من النازحين السوريين في دوام مسائي مثمنا الجهود التي تبذل من قبل الادارة والمعلمين . وقال: أنتهز المناسبة لأشكرهم واتوقع منهم عملا اكبر في المستقبل لكي تكون هذه المدرسة جديرة باسمها كمدرسة نموذجية وايضا جديرة باسمها كمدرسة عمانية نموذجية ، واعتقد الخطوات التي تم القيام بها - مشكورين من قاموا بها - بالتالي ستتكرر حتى تصبح هذه المدرسة من اكبر المدارس العاملة في صيدا.ثم زار الرئيس السنيورة برفقة السعودي وشماس معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في سينيق متفقدين مكان الحريق الذي اندلع في الباحة الخلفية للمعمل مؤخرا ومطمئنين من المدير التنفيذي لشركة IBC المشغلة للمعمل المهندس نبيل زنتوت الى سير تشغيل المعمل والى ان الحريق لم يؤثر على عمله .وبعد الظهر التقى الرئيس السنيورة في مكتبه في الهلالية وفدا من المجلس الأهلي لمكافحة الادمان برئاسة رئيسته عرب كلش وضعه في ما يقوم به المجلس من برامج وانشطة على صعيد مكافحة المخدرات وعلاج حالات الإدمان من خلال المركز الوقائي الإجتماعي .كما التقى الرئيس السنيورة وبحضور رئيس البلدية المهندس محمد السعودي وفدا من جمعية اصدقاء شاطىء وزيرة صيدا برئاسة كامل كزبر حيث جرى البحث في الاجراءات التي اتخذت بالتعاون مع المديرية العامة للنقل والبلدية فيما يتعلق بشروط السلامة العامة في حركة ابحار الزوارق السياحية. كما جرى تقييم للموسم الصيفي على جزيرة صيدا وشاطىء المدينة والحركة السياحية الناشطة التي شهدتها الزيرة خصوصا . صيدا أون لاين Saida Online