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لعنة الحرب .. إغتالت الطفولة! أرسل الخبر



ما يحدث في فلسطين، وقطاع غزة بالأخص، والدول العربية الاخرى مثل: سوريا، العراق، اليمن، ليبيا؛ المعاناة الحقيقية للحرب على الاطفال، واستهدافهم من قبل القوة الأكثر كفاءة، ليكون الاطفال هم الضحية الكبرى. فمعظم القتلى هم من الاطفال،وما تبقى من الاطفال يواجه مشاكل نفسية كبيرة جراء الحروب والات الدمار، بجانب الاثار المترتبة على الحروب من نقص في الغذاء والماء وحتى تعطيل الدراسة.

الحروب عرَّضَت (15 مليون) طفل للاكتئاب والصدمات النفسية، الجزء الأكبر من هذه الأرقام يقَع في بلدان العرب والمسلمين.

كما أنَّ هناك نسبةً كبيرة من الأطفال فقَدوا أحد والدَيهم أوالاثنين معًا في مناطق النزاع نتيجةَ الاقتِتال والقصف العشوائي؛ وبذلك خَسِروا حقَّهم في الرعاية والحضانة.

معاناة الأطفال من الحروب لا تتوقف بتوقُّف المدافع، بل تُصاحبهم إلى مراحلَ متقدمة من أعمارهم.

فإن شراسة الحرب والصراعات السياسية والطائفية لا تَكمُن في تخريب مَعالم المدن فقط، بل تتجلَّى بَشاعتها في تخريب النفوس وتعكير المستقبل . ما يجمع هؤلاء الأطفال المستضعفين هوغياب اللهومن حياتهم، والأكثر ألما هو معاناتهم النفسية مما تركته مشاهد الحرب والدمار في نفوسهم جعلتهم يفقدون الأمل في متابعة مستقبلهم التعليمي من أجل حياة أفضل.

بات لا ينقضي يوماً واحداً دون أن نسمع عن مقتل أو استهداف طفل، الاطفال هم الهدف وهم الضحية في الحروب البشعة والمجازر الظالمة، وتؤثر عليهم وعلى مستقبلهم وحياتهم على المدى الطويل، وإن لم يُصب هؤلاء الأطفال بأي مكروه جسدي، تصيبهم التداعيات النفسية، وتؤثر عليهم.ما يحدث في فلسطين، وقطاع غزة بالأخص، والدول العربية الاخرى مثل: سوريا، العراق، اليمن، ليبيا؛ المعاناة الحقيقية للحرب على الاطفال، واستهدافهم من قبل القوة الأكثر كفاءة، ليكون الاطفال هم الضحية الكبرى. فمعظم القتلى هم من الاطفال،وما تبقى من الاطفال يواجه مشاكل نفسية كبيرة جراء الحروب والات الدمار، بجانب الاثار المترتبة على الحروب من نقص في الغذاء والماء وحتى تعطيل الدراسة.الحروب عرَّضَت (15 مليون) طفل للاكتئاب والصدمات النفسية، الجزء الأكبر من هذه الأرقام يقَع في بلدان العرب والمسلمين.كما أنَّ هناك نسبةً كبيرة من الأطفال فقَدوا أحد والدَيهم أوالاثنين معًا في مناطق النزاع نتيجةَ الاقتِتال والقصف العشوائي؛ وبذلك خَسِروا حقَّهم في الرعاية والحضانة.معاناة الأطفال من الحروب لا تتوقف بتوقُّف المدافع، بل تُصاحبهم إلى مراحلَ متقدمة من أعمارهم.فإن شراسة الحرب والصراعات السياسية والطائفية لا تَكمُن في تخريب مَعالم المدن فقط، بل تتجلَّى بَشاعتها في تخريب النفوس وتعكير المستقبل . ما يجمع هؤلاء الأطفال المستضعفين هوغياب اللهومن حياتهم، والأكثر ألما هو معاناتهم النفسية مما تركته مشاهد الحرب والدمار في نفوسهم جعلتهم يفقدون الأمل في متابعة مستقبلهم التعليمي من أجل حياة أفضل. سارة كرّوم - خاص صيدا اون لاين Saida Online