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خطاب نصرالله غداً يقلق الجميع! أرسل الخبر



اكتفى نصرالله بادانة شديدة اللهجة في تلك الليلة، لكنه ضرب موعداً مع "وقت" مقبل سيأتي للحديث عن هذا الموضوع، والترجيحات تشير إلى خطاب اليوم العاشر من محرم حيث من المتوقع أن يلقي نصرالله كلمة سياسية يرفع فيها سقف المواجهة ونبرة الخطاب تجاه السعودية، وقد يصل إلى التهديد، بحسب مصادر صحفية مقربة من حزب الله، خاصة وأن نصرالله قد حدد في خطابه ليلة الثامن من محرم الماضية، السياق العام لمسيرة العاشر التي ستكون مخصصة للتضامن مع الشعب اليمني، حين قال:“نحن في حزب الله يوم عاشوراء هذه السنة في المسيرات والمواكب سوف يكون عنوانها التضامن والمواساة والتأييد للشعب اليمني المظلوم، للجيش اليمني واللجان الشعبية التي صمدت في مقابل حرب كونية من نوع آخر، والى جانب قيادة هذا الشعب الشجاعة والصلبة”، مشيرا الى “أننا سنحمل الاعلام اليمنية الى جانب أعلام العزاء وكما سنهتف للحسين وللمقاومة سنهتف لهذا الشعب المقاوم والمجاهد”.



هذا الجو انعكس خوفاً وقلقاً في الأوساط السياسية اللبنانية، عند حليف حزب الله وخصمه على حد سواء، لما للسعودية من دور ونفوذ سياسي أساسي في لبنان وأحزابه وشخصياته السياسية، خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان من تشرذم يشهده النظام السياسي بظل الفراغ الرئاسي، حيث من المنتظر ان تكون السعودية عبر حلفائها في لبنان، حجر زاوية ومنطلق أساسي لحل أزمة هذا الفراغ. وهو ما فتح باب "القلق والترقب" على مصرعيه.



ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مقربة من كتلة "اللقاء الديمقراطي" ان جنبلاط شديد الحذر مما يمكن ان ينتظر لبنان في المرحلة القادمة، خاصة إذا ما فشلت المساعي في الملف الرئاسي. وبحسب المصادر فقد أمل جنبلاط من بري القيام بمسعى لدى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لتخفيف لهجته حيال السعودية في خطابه في ذكرى عاشوراء لان التصعيد الذي يمارسه الحزب تجاه المملكة يأتي بنتائج سلبية على الوضع اللبناني برمته لا سيما الملف الرئاسي.



من جهة اخرى، نقلت مصادر صحفية، عن اوساط عونية قلقاً مشابهاً لقلق جنبلاط، وانطلاقاً من النقطة نفسها، وهي تأثير هذا التوتير في الأجواء مع السعودية على الملف الرئاسي، وتالياً على حظوظ وصول العماد عون إلى رئاسة الجمهورية، واستكمال الرئيس سعد الحريري في مساعي وصوله إلى دعم عون النهائي وإعلان ترشيحه رسمياً. وقد أشارت المصادر إلى أن القلق العوني من هذه النقطة دفع التيار إلى مفاتحة حزب الله في هذا الموضوع تحديداً، للحصول على تطمينات ، وكان جواب حزب الله، أن ترشيح عون لرئاسة الجمهورية باقٍ ما بقي عون على ترشيحه. "لا أريد أن أحول الليلة الخطاب لهذا الموضوع بل سيأتي وقته، ولكن لا بد من وقفة ولا بد من إدانة..." بهذه الكلمات ختم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إدانته لمجزرة صنعاء التي ارتكبتها طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.اكتفى نصرالله بادانة شديدة اللهجة في تلك الليلة، لكنه ضرب موعداً مع "وقت" مقبل سيأتي للحديث عن هذا الموضوع، والترجيحات تشير إلى خطاب اليوم العاشر من محرم حيث من المتوقع أن يلقي نصرالله كلمة سياسية يرفع فيها سقف المواجهة ونبرة الخطاب تجاه السعودية، وقد يصل إلى التهديد، بحسب مصادر صحفية مقربة من حزب الله، خاصة وأن نصرالله قد حدد في خطابه ليلة الثامن من محرم الماضية، السياق العام لمسيرة العاشر التي ستكون مخصصة للتضامن مع الشعب اليمني، حين قال:“نحن في حزب الله يوم عاشوراء هذه السنة في المسيرات والمواكب سوف يكون عنوانها التضامن والمواساة والتأييد للشعب اليمني المظلوم، للجيش اليمني واللجان الشعبية التي صمدت في مقابل حرب كونية من نوع آخر، والى جانب قيادة هذا الشعب الشجاعة والصلبة”، مشيرا الى “أننا سنحمل الاعلام اليمنية الى جانب أعلام العزاء وكما سنهتف للحسين وللمقاومة سنهتف لهذا الشعب المقاوم والمجاهد”.هذا الجو انعكس خوفاً وقلقاً في الأوساط السياسية اللبنانية، عند حليف حزب الله وخصمه على حد سواء، لما للسعودية من دور ونفوذ سياسي أساسي في لبنان وأحزابه وشخصياته السياسية، خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان من تشرذم يشهده النظام السياسي بظل الفراغ الرئاسي، حيث من المنتظر ان تكون السعودية عبر حلفائها في لبنان، حجر زاوية ومنطلق أساسي لحل أزمة هذا الفراغ. وهو ما فتح باب "القلق والترقب" على مصرعيه.ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مقربة من كتلة "اللقاء الديمقراطي" ان جنبلاط شديد الحذر مما يمكن ان ينتظر لبنان في المرحلة القادمة، خاصة إذا ما فشلت المساعي في الملف الرئاسي. وبحسب المصادر فقد أمل جنبلاط من بري القيام بمسعى لدى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لتخفيف لهجته حيال السعودية في خطابه في ذكرى عاشوراء لان التصعيد الذي يمارسه الحزب تجاه المملكة يأتي بنتائج سلبية على الوضع اللبناني برمته لا سيما الملف الرئاسي.من جهة اخرى، نقلت مصادر صحفية، عن اوساط عونية قلقاً مشابهاً لقلق جنبلاط، وانطلاقاً من النقطة نفسها، وهي تأثير هذا التوتير في الأجواء مع السعودية على الملف الرئاسي، وتالياً على حظوظ وصول العماد عون إلى رئاسة الجمهورية، واستكمال الرئيس سعد الحريري في مساعي وصوله إلى دعم عون النهائي وإعلان ترشيحه رسمياً. وقد أشارت المصادر إلى أن القلق العوني من هذه النقطة دفع التيار إلى مفاتحة حزب الله في هذا الموضوع تحديداً، للحصول على تطمينات ، وكان جواب حزب الله، أن ترشيح عون لرئاسة الجمهورية باقٍ ما بقي عون على ترشيحه. الجديد Saida Online