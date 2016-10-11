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جثة طفل ملفوفة بالورق في المرحاض على متن طائرة قطرية أرسل الخبر



وكان عاملو نظافة يجوبون الطائرة التابعة للخطوط الجوية القطرية بعيد هبوطها في مطار سوكارنو هاتا قرب جاكرتا.

ورجحت الشرطة ان يكون عمر الطفل بين خمسة اشهر وسبعة، بحسب ما افاد متحدث امني في المطار وكالة فرانس برس.

اثر ذلك، اوقفت السلطات في المطار مسافرة اندونيسية مهاجرة، واخضعتها لاختبارات طبية قبل ان تنقلها الى المستشفى للتوسع في الفحص الطبي.

ولم توضح الشرطة طبيعة العلاقة بين المسافرة الموقوفة والطفل.

واضاف المتحدث "في حال بينت الاختبارات الطبية انها يجب ان تخضع للتحقيق ستحول الى شرطة المطار للاجابة عن اسئلة المحققين".

وتشكل دول الخليج مثل قطر والسعودية والبحرين الوجهة الاولى للاندونيسيين الباحثين عن عمل، ولا سيما من النساء اللواتي يعملن في المنازل. عثر على متن طائرة حطت في جاكرتا آتية من الدوحة على جثة طفل ملفوفة بالورق في المرحاض، واوقفت الشرطة احدى المسافرات على الطائرة نفسها، بحسب ما اعلنت الثلاثاء، من دون ان توضح علاقتها بالطفل.وكان عاملو نظافة يجوبون الطائرة التابعة للخطوط الجوية القطرية بعيد هبوطها في مطار سوكارنو هاتا قرب جاكرتا.ورجحت الشرطة ان يكون عمر الطفل بين خمسة اشهر وسبعة، بحسب ما افاد متحدث امني في المطار وكالة فرانس برس.اثر ذلك، اوقفت السلطات في المطار مسافرة اندونيسية مهاجرة، واخضعتها لاختبارات طبية قبل ان تنقلها الى المستشفى للتوسع في الفحص الطبي.ولم توضح الشرطة طبيعة العلاقة بين المسافرة الموقوفة والطفل.واضاف المتحدث "في حال بينت الاختبارات الطبية انها يجب ان تخضع للتحقيق ستحول الى شرطة المطار للاجابة عن اسئلة المحققين".وتشكل دول الخليج مثل قطر والسعودية والبحرين الوجهة الاولى للاندونيسيين الباحثين عن عمل، ولا سيما من النساء اللواتي يعملن في المنازل. وكالات Saida Online