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انجاز طبي في مدينة صور: بترت يده واعيد وصلها ! أرسل الخبر



وخضع المصاب لعملية جراحية مدتها 4 ساعات ونصف نُفذت في مستشفى حيرام في صور واجراها كل من الدكتور حيدر جوني (جراحة عظم)، الدكتور عبدالحليم الزين (جراحة عامة) والدكتور نضال قصير (طبيب البنج) وتم اعادة وصل الشرايين والاعصاب والاوردة والعضلات المبتورة، وبعد 48 ساعة عادت اليد للعمل بشكل طبيعي واللون والحركة في وضع جيد والمريض في حالة جيدة تسمح له بالخروج من المستشفى.

وتوجه الاطباء المعالجين للحالة بالشكر لطاقم العمل ولقسم الطوارئ على المتابعة السريعة والدقيقة لحالة المريض.

وثمّن رئيس مجلس ادارة مستشفى حيرام الدكتور سلمان عيديبي في حديث لموقع يا صور نجاح العملية مؤكداً حرص المستشفى والكادر الطبي على تقديم كل ارقى واهم الخدمات الطبية لجميع المرضى شاكراً الاطباء المعالجين على انجازهم الطبي النوعي والذي كان سبباً في انقاذ يد المريض . تعرض المواطن احمد ابو خليل لحادث عمل مؤسف قبل ايام حيث وقع لوح زجاج على يده اليمنى عند الكوع مما تسبب بانقطاع تام للشرايين والاوردة والاعصاب والعضلات مع تغير في لون اليد تحت الجزء المبتور .وخضع المصاب لعملية جراحية مدتها 4 ساعات ونصف نُفذت في مستشفى حيرام في صور واجراها كل من الدكتور حيدر جوني (جراحة عظم)، الدكتور عبدالحليم الزين (جراحة عامة) والدكتور نضال قصير (طبيب البنج) وتم اعادة وصل الشرايين والاعصاب والاوردة والعضلات المبتورة، وبعد 48 ساعة عادت اليد للعمل بشكل طبيعي واللون والحركة في وضع جيد والمريض في حالة جيدة تسمح له بالخروج من المستشفى.وتوجه الاطباء المعالجين للحالة بالشكر لطاقم العمل ولقسم الطوارئ على المتابعة السريعة والدقيقة لحالة المريض.وثمّن رئيس مجلس ادارة مستشفى حيرام الدكتور سلمان عيديبي في حديث لموقع يا صور نجاح العملية مؤكداً حرص المستشفى والكادر الطبي على تقديم كل ارقى واهم الخدمات الطبية لجميع المرضى شاكراً الاطباء المعالجين على انجازهم الطبي النوعي والذي كان سبباً في انقاذ يد المريض . موقع ياصور Saida Online