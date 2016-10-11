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بالفيديو: تحرّش بها في الباص... شاهد ماذا فعلت به؟ أرسل الخبر



وفي الفيديو، يظهر الشابّ الجالس بالقرب من الشابة وهو يلامس فخذها من حين إلى آخر، إلّا أنّها لقنّته درساً لن ينساه أبداً من خلال ردّة فعلها، إذّ ضربته على وجهه بكلّ قوة!

يُشار، إلى أنّ راكباً داخل الباص كان قد التقط الفيديو بواسطة هاتفه الخاصّ ونشره على الانترنت حيث نال انتشاراً واسعاً .



انتشر فيديو لشابّة تتعرّض للتحرّش الجنسيّ من قبل رجل داخل الباص في إحدى المدن الصينيّة.وفي الفيديو، يظهر الشابّ الجالس بالقرب من الشابة وهو يلامس فخذها من حين إلى آخر، إلّا أنّها لقنّته درساً لن ينساه أبداً من خلال ردّة فعلها، إذّ ضربته على وجهه بكلّ قوة!يُشار، إلى أنّ راكباً داخل الباص كان قد التقط الفيديو بواسطة هاتفه الخاصّ ونشره على الانترنت حيث نال انتشاراً واسعاً . LBCI | DAILYMAIL