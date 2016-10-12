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بالفيديو.. مشهد استسلام 3 نساء من "داعش" في مدينة سرت الليبية أرسل الخبر



وتعامل الجنود بحذر مع النساء خوف أن يكن انتحاريات. ويبدو من سياق محاولة الجنود الليبيين التفاهم معهن أنهن أجنبيات.

يذكر أن قوات "البنيان المرصوص" تقاتل تنظيم داعش في سرت منذ مايو الماضي وتمكنت من طرده من مساحات واسعة من الأراضي ومحاصرته في رقعة ضيقة لا تتجاوز الكيلو متر مربع، وأعلن قادتها مؤخرا أن اياما قليلة تفصل الإعلان عن السيطرة الكاملة على مدينة سرت.

ومن جهة أخرى، تبين من خلال أسماء وردت في وثيقة "عقود نكاح" عثرت عليها قوات "البنيان المرصوص" في مدينة سرت، تبين وجود مسلحين من جنسيات مختلفة في المدينة شملت، الأمريكية والفرنسية، والسنغالية والنيجيرية والفلبينية، بالإضافة إلى المصرية والسودانية والتونسية.



أظهر شريط فيدو نشر الاثنين 10 أكتوبر/تشرين أول عناصر من قوات "البنيان المرصوص" في سرت أثناء تعاملهم مع ثلاث سيدات خرجن من معقل تنظيم "داعش" بعد أن اشتد الحصار حوله.وتعامل الجنود بحذر مع النساء خوف أن يكن انتحاريات. ويبدو من سياق محاولة الجنود الليبيين التفاهم معهن أنهن أجنبيات.يذكر أن قوات "البنيان المرصوص" تقاتل تنظيم داعش في سرت منذ مايو الماضي وتمكنت من طرده من مساحات واسعة من الأراضي ومحاصرته في رقعة ضيقة لا تتجاوز الكيلو متر مربع، وأعلن قادتها مؤخرا أن اياما قليلة تفصل الإعلان عن السيطرة الكاملة على مدينة سرت.ومن جهة أخرى، تبين من خلال أسماء وردت في وثيقة "عقود نكاح" عثرت عليها قوات "البنيان المرصوص" في مدينة سرت، تبين وجود مسلحين من جنسيات مختلفة في المدينة شملت، الأمريكية والفرنسية، والسنغالية والنيجيرية والفلبينية، بالإضافة إلى المصرية والسودانية والتونسية. ruptly | rt Saida Online