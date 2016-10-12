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بالفيديو- ابنة ترامب ترفض تقبيله والسبب؟ أرسل الخبر



وقد انتشر شريط فيديو بصور ما حدث على موقع يوتيوب، واستغل خصوم ترامب استغلوا المشهد، وألمحوا إلى خوف ابنته البالغة من العمر 23 عاماً وهي ابنة ترامب من زوجته الثانية ماريا مابلس،من تقبيله في أعقاب الفيديو الصوتي الفاضح الذي تسرب عنه الأسبوع الماضي وكان يتحدث فيه حديثاً جانبياً فاضحاً عن النساء عام 2005.

كما تسرب عن ترامب بعد ذلك أحاديث إذاعية فاضحة لم تُذع، وتعود إلى سنوات سابقة، اذ يشير فيها بغرابة عن ابنته إيفانكا، الأخت غير الشقيقة لتيفاني ويصفها بأوصاف جنسية فاضحة، ويثني على جسدها المتضخم.

وقال ترامب إن ابنته لم تخضع لجراحة تجميل الثدي، مضيفا أن طولها 6 أقدام.



حاول المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الاميركية دونالد ترامب مصافحة وتقبيل أفراد أسرته بعد انتهاء مناظرته الثانية مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون مساء الاحد الماضي، ولكن فور اقتراب ترامب من ابنته تيفاني وميله عليها لتقبيلها، أشاحت بوجهها جانبا في مشهد غير طبيعي جذب أنظار الملايين ثم ابتسمت ولامست كتفه بيدها.وقد انتشر شريط فيديو بصور ما حدث على موقع يوتيوب، واستغل خصوم ترامب استغلوا المشهد، وألمحوا إلى خوف ابنته البالغة من العمر 23 عاماً وهي ابنة ترامب من زوجته الثانية ماريا مابلس،من تقبيله في أعقاب الفيديو الصوتي الفاضح الذي تسرب عنه الأسبوع الماضي وكان يتحدث فيه حديثاً جانبياً فاضحاً عن النساء عام 2005.كما تسرب عن ترامب بعد ذلك أحاديث إذاعية فاضحة لم تُذع، وتعود إلى سنوات سابقة، اذ يشير فيها بغرابة عن ابنته إيفانكا، الأخت غير الشقيقة لتيفاني ويصفها بأوصاف جنسية فاضحة، ويثني على جسدها المتضخم.وقال ترامب إن ابنته لم تخضع لجراحة تجميل الثدي، مضيفا أن طولها 6 أقدام. وكالات Saida Online