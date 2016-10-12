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بالصور.... المحافظ ضو كرم اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية أرسل الخبر



وقال ضو: "عندما بدأتم وجدت لديكم حب المغامرة ما قمتم به في صيدا لا تستخفوا به ابدا وبالامس قمتم بجلسة تقييم لعملكم وهذا دليل انكم تأخذن الامور على محمل الجد ولديكم القدرة على تحمل المسؤولية ، ما قمتم به في صيدا لم يكن سهلا صحيح ببعض الاماكن كان هناك هفوات والقليل من الاخطاء ولكن هذا لا يحتسب لانكمن لاول مرة وبالرغم من ذلك استطعتم القيام بما قمتم به لذلك انا احييكم واقدر كل امر قمتم به ولقاءنا اليوم لنقول لكمن شكرا ، شكرا لانكم ادخلتم الحياة الى صيدا وادخلتم البسمة وجعلتم الناس تتشجع ، مسؤوليتكم كبرت وانتم على قدر المسؤولية ونتمنى ان تبقين بهذه الهمة وقلب واحد وكلمة واحدة اجدد شكري واكيد كل اهل صيدا والمنطقة يشكرونكن على امل السنة القادمة تبهرونا بشيء افضل وافضل."



من جهتها رئيسة اللجنة نادين كاعين توجهت بالشكر للمحافظ ضو على هذه اللفتة الكريمة والتشجيع الدائم للمحافظ لا سيما عند انطلاق فكرة المهرجانات وحتى اتمامها مؤكدة انه لولا دعمه ودعم كافة القوى والفعاليات في المدينة لما حققت المهرجانات هذا النجاح.



وقالت كاعين:" نشكر سعادة المحافظ الذي وقف الى جانبنا وكان يشجعنا دائما وهذا ما دفعنا لثبت انفسنا اكثر وكان هذا التحدي الكبير بتشجيع الجميع وسعادة المحافظ لم يتركنا من اول خطوة وكان يدعمنا على الارض لذلك باسمي وباسم عضوات اللجنة نوجه الشكر لك وانشالله السنة القادمة نتحدى انفسنا للقيام بعمل يليق بمستوى المدينة."



وفي الختام تم قطع قالب الحلوى احتفاءا بالمناسبة بمشاركة المحافظ وكاعين والعضوات كل من "آية النقيب ، نادين ترياقي ، اماني البابا ، ميساء حانوني ، نهلا زيباوي ، هبة حنيني وروان حجازي ".























كرم محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو في مكتبه في سراي صيدا الحكومي عضوات اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية برئاسة نادين كاعين وذلك لنجاح المهرجانات في صيدا وما كان لذلك من اثر ايجابي على المستوى السياحي وانعاش الحياة الاقتصادية في المدينة حيث قدم المحافظ لرئيسة اللجنة كاعين درعا تكريميا بالمناسبة لافتا الى ان ما حققته اللجنة في صيدا لم يكن سهلا لانها ادخلت الحياة والبسمة لاهالي صيدا والمنطقة آملا في السنة القادمة تقديم ما هو افضل لما فيه مصلحة صيدا والجوار.وقال ضو: "عندما بدأتم وجدت لديكم حب المغامرة ما قمتم به في صيدا لا تستخفوا به ابدا وبالامس قمتم بجلسة تقييم لعملكم وهذا دليل انكم تأخذن الامور على محمل الجد ولديكم القدرة على تحمل المسؤولية ، ما قمتم به في صيدا لم يكن سهلا صحيح ببعض الاماكن كان هناك هفوات والقليل من الاخطاء ولكن هذا لا يحتسب لانكمن لاول مرة وبالرغم من ذلك استطعتم القيام بما قمتم به لذلك انا احييكم واقدر كل امر قمتم به ولقاءنا اليوم لنقول لكمن شكرا ، شكرا لانكم ادخلتم الحياة الى صيدا وادخلتم البسمة وجعلتم الناس تتشجع ، مسؤوليتكم كبرت وانتم على قدر المسؤولية ونتمنى ان تبقين بهذه الهمة وقلب واحد وكلمة واحدة اجدد شكري واكيد كل اهل صيدا والمنطقة يشكرونكن على امل السنة القادمة تبهرونا بشيء افضل وافضل."من جهتها رئيسة اللجنة نادين كاعين توجهت بالشكر للمحافظ ضو على هذه اللفتة الكريمة والتشجيع الدائم للمحافظ لا سيما عند انطلاق فكرة المهرجانات وحتى اتمامها مؤكدة انه لولا دعمه ودعم كافة القوى والفعاليات في المدينة لما حققت المهرجانات هذا النجاح.وقالت كاعين:" نشكر سعادة المحافظ الذي وقف الى جانبنا وكان يشجعنا دائما وهذا ما دفعنا لثبت انفسنا اكثر وكان هذا التحدي الكبير بتشجيع الجميع وسعادة المحافظ لم يتركنا من اول خطوة وكان يدعمنا على الارض لذلك باسمي وباسم عضوات اللجنة نوجه الشكر لك وانشالله السنة القادمة نتحدى انفسنا للقيام بعمل يليق بمستوى المدينة."وفي الختام تم قطع قالب الحلوى احتفاءا بالمناسبة بمشاركة المحافظ وكاعين والعضوات كل من "آية النقيب ، نادين ترياقي ، اماني البابا ، ميساء حانوني ، نهلا زيباوي ، هبة حنيني وروان حجازي ". صيدا أون لاين Saida Online