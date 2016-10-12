الصفحة الرئيسية / أخبار محلية / الحرارة 33.. هل من موجة حرّ جديدة؟

الحرارة 33.. هل من موجة حرّ جديدة؟ أرسل الخبر



وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأربعاء: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود درجات الحرارة. غدًا الخميس: مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة. الجمعة: قليل الغيوم نهارًا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، يتحول إلى غائم جزئيًا مع ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل ما يسمح بتكون الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 17 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.



- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.



- الإنقشاع: جيد.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.



- حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 28درجة.



- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06،40، ساعة غروب الشمس: 18،09.



توقعت مصلحة الارصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدًا الخميس مشمسًا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط.- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأربعاء: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود درجات الحرارة. غدًا الخميس: مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة. الجمعة: قليل الغيوم نهارًا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، يتحول إلى غائم جزئيًا مع ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل ما يسمح بتكون الضباب على المرتفعات.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 17 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.- الإنقشاع: جيد.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.- حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 28درجة.- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 06،40، ساعة غروب الشمس: 18،09. وكالات Saida Online