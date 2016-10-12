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الحرارة 33.. هل من موجة حرّ جديدة؟
2016-10-12
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وكالات
توقعت مصلحة الارصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدًا الخميس مشمسًا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط.
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأربعاء: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود درجات الحرارة. غدًا الخميس: مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة. الجمعة: قليل الغيوم نهارًا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، يتحول إلى غائم جزئيًا مع ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل ما يسمح بتكون الضباب على المرتفعات.
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 17 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الإنقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.

- حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 28درجة.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06،40، ساعة غروب الشمس: 18،09.

 

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