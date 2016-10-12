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عون قلق.. وجان عبيد رئيساً؟! أرسل الخبر





وبحسب معلومات، فإن مواقف قيادات في "تيار المستقبل" من أن جلسة 31 الجاري الرئاسية لن تكون حاسمة لأن المعطيات غير إيجابية، لم تُقابل بارتياح من قبل عون، الأمر الذي قد يجعله يعيد النظر في قراره عدم التصعيد في الشارع، خاصة إذا لمس أن الحريري ليس بوارِد ترشيحه للرئاسة نتيجة ضغوطات داخلية وإقليمية دفعته الى العودة عن قراره.



وسط هذه الأجواء، وبالرغم من مسارعة القائم بأعمال سفارة السعودية في لبنان وليد البخاري الى حذف تغريدته التي ذكر فيها أن وزير خارجية لبنان الأسبق جان عبيد هو "حكيمنا وحكيم وزراء الخارجية العرب"، منعاً لتفسيرات في غير محلّها، لافتاً الى أنه ذكر ذلك في معرض "أرشفة" أقوال وزير الخارجية السعودية الراحل الأمير سعود الفيصل، إلاّ أن كلام الديبلوماسي السّعودي ترك انطباعات مختلفة في الأوساط السياسية، وعكَسَ في جانب منه وفقاً لما تقوله أوساط سياسية متابِعة للملف الرئاسي موقفاً سعوديّاً من الملف الرئاسي، والتي أشارت الى أنه ليس مصادفةً ولا سهواً أن يغرّد ممثل المملكة العربية السّعودية في لبنان بما قاله، في أوج الأزمة الرئاسية التي يواجهها لبنان.



ولفتت الأوساط إلى أن التغريدة أثارت تساؤلات عن الموقف الحقيقي للمملكة من الاستحقاق الرئاسي وتحديداً في ما يتّصل بمشاورات الحريري، وما إذا كانت بمثابة رسالة الى الحريري برفض السير بعون وتأييد انتخاب الوزير السابق جان عبيد رئيساً للجمهورية.



وأشارت الأوساط الى أن عبيد يحظى أيضاً بدعم قوي من برّي، لا بل إنه مرشّحه الدائم للرئاسة الأولى.

أثار تمهّل رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري في إعلان دعمه رئيس تكتل "التغير والإصلاح" النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية وتصاعد المواقف من جانب رئيس مجلس النواب نبيه برّي الرافضة لانتخاب عون، أجواء قلق بدأ يتزايد في صفوف "التيار الوطني الحرّ"، من أن تكون الفرصة التي سنحت لانتخاب عون رئيساً للجمهورية، ربّما تتبدّد، في ظلّ المعطيات الراهنة ومع استمرار وجود معارضة لا يستهان بها لوصول الجنرال الى القصر الجمهوري، في وقت يترقّب مناصرو "التيار البرتقالي" موقف الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله من دعم زعيمهم في الاستحقاق الرئاسي، وسط تساؤلات لديهم عن أسباب استمرار برّي في إطلاق المواقف المعارضة بحزم لانتخاب عون، في وقت كان نصرالله يردّد أنه وبرّي واحد، فهل إن ما يصدر عن رئيس المجلس النيابي هو الموقف المستور للحزب الذي لا يريد إعلانه حتى لا "يفرط" تحالفه مع "التيار الوطني الحرّ"؟.وبحسب معلومات، فإن مواقف قيادات في "تيار المستقبل" من أن جلسة 31 الجاري الرئاسية لن تكون حاسمة لأن المعطيات غير إيجابية، لم تُقابل بارتياح من قبل عون، الأمر الذي قد يجعله يعيد النظر في قراره عدم التصعيد في الشارع، خاصة إذا لمس أن الحريري ليس بوارِد ترشيحه للرئاسة نتيجة ضغوطات داخلية وإقليمية دفعته الى العودة عن قراره.وسط هذه الأجواء، وبالرغم من مسارعة القائم بأعمال سفارة السعودية في لبنان وليد البخاري الى حذف تغريدته التي ذكر فيها أن وزير خارجية لبنان الأسبق جان عبيد هو "حكيمنا وحكيم وزراء الخارجية العرب"، منعاً لتفسيرات في غير محلّها، لافتاً الى أنه ذكر ذلك في معرض "أرشفة" أقوال وزير الخارجية السعودية الراحل الأمير سعود الفيصل، إلاّ أن كلام الديبلوماسي السّعودي ترك انطباعات مختلفة في الأوساط السياسية، وعكَسَ في جانب منه وفقاً لما تقوله أوساط سياسية متابِعة للملف الرئاسي موقفاً سعوديّاً من الملف الرئاسي، والتي أشارت الى أنه ليس مصادفةً ولا سهواً أن يغرّد ممثل المملكة العربية السّعودية في لبنان بما قاله، في أوج الأزمة الرئاسية التي يواجهها لبنان.ولفتت الأوساط إلى أن التغريدة أثارت تساؤلات عن الموقف الحقيقي للمملكة من الاستحقاق الرئاسي وتحديداً في ما يتّصل بمشاورات الحريري، وما إذا كانت بمثابة رسالة الى الحريري برفض السير بعون وتأييد انتخاب الوزير السابق جان عبيد رئيساً للجمهورية.وأشارت الأوساط الى أن عبيد يحظى أيضاً بدعم قوي من برّي، لا بل إنه مرشّحه الدائم للرئاسة الأولى. السياسة الكويتية Saida Online