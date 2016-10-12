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بالصورة: خطوبة رويدا عطية من نجم ستار اكاديمي.. وفارق السنّ بينهما يثير جدلاً أرسل الخبر



قصّة الحبّ الّتي يتابعها محبّو رويدا واسماعيل، أثارت جدلاً بين روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب فارق السنّ بينهما. وفي حين انتشرت معلومات غير مؤكّدة أن الفارق بينهما عشر سنوات لأن عمر اسماعيل لا يتجاوز الـ 24 عاماً، انهالت التعليقات المهنّئة للثنائي وتمنّى روّاد الإنترنت أن تتكلّل هذه العلاقة بالزواج قريباً.

بعدما أعلنت الفنّانة السورية رويدا عطية رسميّاً عن علاقة عاطفيّة تجمعها بنجم ستار اكاديمي اسماعيل مانسترلي، كشف الثنائي عن خطوبته عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.قصّة الحبّ الّتي يتابعها محبّو رويدا واسماعيل، أثارت جدلاً بين روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب فارق السنّ بينهما. وفي حين انتشرت معلومات غير مؤكّدة أن الفارق بينهما عشر سنوات لأن عمر اسماعيل لا يتجاوز الـ 24 عاماً، انهالت التعليقات المهنّئة للثنائي وتمنّى روّاد الإنترنت أن تتكلّل هذه العلاقة بالزواج قريباً. LBCI Saida Online